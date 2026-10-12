Az évszakváltás és a kapcsolataink: miért indulnak be pont ilyenkor a szakítások

Minden ősszel ugyanaz történik: alig hűl le a levegő, valaki a baráti körből máris bejelenti, hogy szakított. Ennek tényleg van rendszere – a kutatások és a pszichológusok is megerősítik, hogy az évszakváltás komoly hatással van a párkapcsolatainkra.

Minden ősszel ugyanaz történik a baráti körömben. Alig hűl le a levegő, valaki már bejelenti, hogy szakított. Sokáig azt hittem, ez csak véletlen egybeesés, aztán utánanéztem, és kiderült, hogy ebben tényleg van rendszer, még ha nem is olyan egyértelmű, mint elsőre gondolnánk.

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Amit a kutatások mutatnak

A téma körül a kutatók és a szakértők nem teljesen egységesek. Van, aki ősszel, különösen október környékén látja a legtöbb szakítást, mások szerint inkább a nyár végi hónapok, május és augusztus között a legmagasabb a szakítási arány.

Egy 2012-es Facebook-elemzés például pont ezt az utóbbit találta, miközben más megfigyelések és pszichológusi tapasztalatok inkább az őszi hónapokat, főleg a szeptember-október-november időszakot emelik ki mint kritikus pontot a párkapcsolatokban. Olvass még a témában „Jobbnak láttam, ha nem velem nő fel” – Miért mondtál le a gyerekedről? Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Mérlegekkel A névszámod alapján ilyen az ideális partnered Kívül csillogás, belül csalás: ráláthattam a nagy influenszer-illúzióra

A lényeg, hogy az évszakváltásnak tényleg van hatása a kapcsolatainkra, csak nem feltétlenül egyetlen, éles csúcspontban.

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