Az évszakváltás és a kapcsolataink: miért indulnak be pont ilyenkor a szakítások

Minden ősszel ugyanaz történik a baráti körömben. Alig hűl le a levegő, valaki már bejelenti, hogy szakított. Sokáig azt hittem, ez csak véletlen egybeesés, aztán utánanéztem, és kiderült, hogy ebben tényleg van rendszer, még ha nem is olyan egyértelmű, mint elsőre gondolnánk.
Amit a kutatások mutatnak
A téma körül a kutatók és a szakértők nem teljesen egységesek. Van, aki ősszel, különösen október környékén látja a legtöbb szakítást, mások szerint inkább a nyár végi hónapok, május és augusztus között a legmagasabb a szakítási arány.
Egy 2012-es Facebook-elemzés például pont ezt az utóbbit találta, miközben más megfigyelések és pszichológusi tapasztalatok inkább az őszi hónapokat, főleg a szeptember-október-november időszakot emelik ki mint kritikus pontot a párkapcsolatokban.
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