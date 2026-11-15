Nem érkezik meg a nyugdíj, ha elmarad ez az adategyeztetés – sok külföldön élőt érinthet

Nem minden nyugdíjast érint, de akinek megérkezik a hivatalos levél, annak fontos időben intézkednie. Ezt érdemes tudni az éves adategyeztetésről.

A külföldön élő magyar nyugdíjasoknak minden évben fontos teendőjük van: a Magyar Államkincstár adategyeztető nyomtatványt küld számukra, amelyet határidőre ki kell tölteniük és vissza kell juttatniuk. Ha ez elmarad, a nyugdíj folyósítását akár szüneteltethetik is. Bár az intézkedés nem a következő évi nyugdíjemeléshez kapcsolódik, érdemes tisztában lenni a szabályokkal, mert egy elmulasztott adminisztratív lépés komoly kellemetlenséget okozhat.

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A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága minden év márciusában kezdeményezi a külföldön élő vagy tartózkodó, magyar ellátásban részesülő személyek adatainak egyeztetését. Ennek célja, hogy a folyósító meggyőződjön arról, továbbra is fennáll-e az ellátásra való jogosultság.

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