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5 csillagjegy, aki képtelen elviselni a csendet
Unsplash

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5 csillagjegy, aki képtelen elviselni a csendet

Váradi Petra
Írta 2026.11.15.
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Kínos csend a társaságban? Ők biztosan nem hagyják sokáig tartani! Mutatjuk, melyik öt csillagjegy igényli leginkább a folyamatos beszélgetést.

Vannak emberek, akiknek a csend maga a nyugalom, mások viszont szinte azonnal feszengeni kezdenek, ha elmarad a beszélgetés. Szükségük van a társaságra, a háttérzajra és arra, hogy mindig történjen körülöttük valami. Az asztrológia szerint öt csillagjegy különösen nehezen viseli a csendet, és szinte minden helyzetben talál valamit, amiről beszélhet.

4 csillagjegy, aki mindenkiért helytáll, csak magáért nem

1. Ikrek

Az Ikrek számára a kommunikáció szinte lételem, ezért nem meglepő, hogy a csendet is nehezen viseli. Mindig van egy új története, kérdése vagy gondolata, amit szívesen megoszt másokkal, és gyakran akkor is beszélgetést kezdeményez, amikor valójában semmi különös nem történik. A folyamatos szellemi ingerekre és a változatosságra vágyik, ezért a hosszabb, eseménytelen pillanatok könnyen untatják. Ha egy társaságban elhallgat mindenki, nagy eséllyel ő lesz az, aki elsőként megtöri a csendet.

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