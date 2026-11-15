november 15. Albert, Lipót napja Ma: 7°C Holnap: 7°C 🌦️
november 15. Albert, Lipót napja Ma: 7°C Holnap: 7°C 🌦️
5 dolog a táskádon és a cipődön, ami olcsóvá teszi a legszebb ruhádat is
Unsplash

Címlap / Stílus / Divat / 5 dolog a táskádon és a cipődön, ami...

5 dolog a táskádon és a cipődön, ami olcsóvá teszi a legszebb ruhádat is

Farkas Izabella
Írta 2026.11.15.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Egy gyönyörű szett is veszíthet az eleganciájából, ha ezekre a részletekre nem figyelsz. Mutatjuk, mit érdemes elkerülnöd!

Hiába tökéletes a ruhád, néhány apró részlet a táskádon vagy a cipődön az egész megjelenésedet elronthatja. Mutatjuk, melyik 5 gyakori hibára érdemes figyelned, ha mindig igényes és elegáns összhatást szeretnél.

5 ruhadarab, ami ötven felett inkább öregít

Kopott cipősarok

A lekopott, ferdére taposott sarok az első, amit egy igényes szem megakaszt, még mielőtt tudatosulna benne, mit is lát pontosan. Nem kell drága cipőnek lennie ahhoz, hogy jól nézzen ki, de ha a sarok vagy a talp pereme kopott, repedt, esetleg a bőr felhólyagosodott rajta, az azonnal elavultságot sugall. Egy suszterhez vitt, megújított sarok gyakran többet dob az összképen, mint egy új ruhadarab.

Női láb magassarkú szandálban
Unsplash

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

3 csillagjegy, aki nem tudja kimutatni a szeretetét

Ezeket olvassák most

Mi a sorsszámod? A születési dátumodból kiderülhet, mi az életfeladatod

Mi a sorsszámod? A születési dátumodból kiderülhet, mi az életfeladatod

5 figyelmeztető jel, hogy a testvéred ki akar túrni az örökségből

5 figyelmeztető jel, hogy a testvéred ki akar túrni az örökségből

5 csillagjegy, akik november második felében sokkal könnyebben hoznak döntést

5 csillagjegy, akik november második felében sokkal könnyebben hoznak döntést

Így marad sokáig gyönyörű a mikulásvirág – a gondozás 6 fontos szabálya

Így marad sokáig gyönyörű a mikulásvirág – a gondozás 6 fontos szabálya

Heti horoszkóp 2026. november 16. – november 22. – A lelkesedésed új ajtókat nyit

Heti horoszkóp 2026. november 16. – november 22. – A lelkesedésed új ajtókat nyit

5 csillagjegy, akiknek egyetlen beszélgetés megváltoztathatja a november végét

5 csillagjegy, akiknek egyetlen beszélgetés megváltoztathatja a november végét

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.