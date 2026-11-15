5 dolog a táskádon és a cipődön, ami olcsóvá teszi a legszebb ruhádat is

Egy gyönyörű szett is veszíthet az eleganciájából, ha ezekre a részletekre nem figyelsz. Mutatjuk, mit érdemes elkerülnöd!

Hiába tökéletes a ruhád, néhány apró részlet a táskádon vagy a cipődön az egész megjelenésedet elronthatja. Mutatjuk, melyik 5 gyakori hibára érdemes figyelned, ha mindig igényes és elegáns összhatást szeretnél.

5 ruhadarab, ami ötven felett inkább öregít A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kopott cipősarok

A lekopott, ferdére taposott sarok az első, amit egy igényes szem megakaszt, még mielőtt tudatosulna benne, mit is lát pontosan. Nem kell drága cipőnek lennie ahhoz, hogy jól nézzen ki, de ha a sarok vagy a talp pereme kopott, repedt, esetleg a bőr felhólyagosodott rajta, az azonnal elavultságot sugall. Egy suszterhez vitt, megújított sarok gyakran többet dob az összképen, mint egy új ruhadarab.

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