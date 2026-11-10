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Ez az egy hiányzó igazolás csökkentheti a nyugdíjadat, és sokan csak utólag veszik észre
Pexels

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Ez az egy hiányzó igazolás csökkentheti a nyugdíjadat, és sokan csak utólag veszik észre

Váradi Petra
Írta 2026.11.10.
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Egyetlen hiányzó munkaviszony vagy gyermekgondozási időszak is befolyásolhatja a nyugdíjad összegét – mutatjuk, hogyan ellenőrizheted az adataidat, és mit tehetsz, ha valami nem stimmel.

Minden évben ugyanaz történik: megérkezik a nyugdíjemelésről szóló értesítő, az összeg pedig kisebb, mint amire az ember számított. A legtöbben ilyenkor legyintenek, pedig a háttérben akár egészen egyszerű adminisztrációs okok is állhatnak. Az egyik ilyen probléma, hogy a szolgálati idő nincs teljesen dokumentálva a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban, és erről sokan csak évekkel később, egy véletlen ellenőrzés kapcsán szereznek tudomást.

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A nyugdíj összegét alapvetően két tényező határozza meg: a figyelembe vehető szolgálati idő és az ez alatt elért, nyugdíjszámításnál figyelembe vett kereset. Ha a nyilvántartásból hiányzik egy-egy munkaviszony, egy régi külföldi munkavégzés vagy akár egy gyermekgondozási időszak, az csökkentheti a végösszeget, anélkül, hogy bárki szándékosan hibázott volna. Ilyenkor nem feltétlenül arról van szó, hogy valaki átverte volna az érintettet, hanem egyszerűen egy adat vagy dokumentum maradt ki a nyilvántartásból.

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