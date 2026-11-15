„Mosótündér, smink-gép és zsebek!” – Mire vágynak a nők? (nem gyémántokra)

Nőket kérdeztünk, mi a szívük vágya. Te melyik ponttal tudsz azonosulni – és miért mindegyikkel?

Passzoljon

Én a tökéletes melltartóra vágyom. Ami nem nyomja fel a melleimet az orrom elé vagy a hónom alá. Ami nem olyan érzés, mintha páncél lenne rajtam, nem sejlik át böködve a ruhán, és ha valami csoda folytán kényelmes, akkor pedig nem úgy néz ki, mintha dédanyám szekrényében találtam volna.

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Szőrzet

Olyan szőrre vágyom, ami nem nő ott, ahol nem akarom – tehát nyaktól lefelé – hanem ehelyett a szemöldökömet, szempillámat és a hajamat dúsítja. És lehetőleg utóbbi ne úgy nézzen ki minden reggel, mint egy felgyújtott madárfészek. Egyszer megtörtént, hogy jó hajjal keltem, ha jól emlékszem 2016. március 16-án.

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