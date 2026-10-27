5 meglepő dolog, amit a porszívóval is megtisztíthatsz

A porszívó a legtöbb otthonban csak a szőnyegig és a parketta repedéseiig jut el, pedig a kiegészítő fejekkel sokkal többre képes, mint gondolnánk.

Van, aki évek óta a sarokban tartja a kárpittisztító fejet, mert fogalma sincs, mire jó, pedig épp ez a néhány apró tartozék teszi igazán sokoldalúvá a gépet. Íme öt felület és tárgy, amelyet érdemes időnként a porszívóval, nem pedig ronggyal vagy kefével tisztítani.

5 ruhadarab, ami ötven felett inkább öregít A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. A matrac és az ágynemű

A matrac felszínén hónapok alatt porszemcsék, elhalt hámsejtek és apró textilszálak gyűlnek össze, amit szabad szemmel szinte lehetetlen észrevenni. A kárpáttisztító fejjel, lassú, egyenletes mozdulatokkal végigmenve a matracon és a párnákon jelentősen csökkenthető ez a lerakódás. Érdemes ágyneműváltáskor, néhány hetente beiktatni ezt a lépést, különösen allergiára hajlamos háztartásokban.

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