A Skorpió-szezon inspirációi: mély tónusok, titokzatos hangulat és kuckós dekorációk a sejtelmes otthonért

Szerencsére nem kell asztrológiai szakértőnek lenned ahhoz, hogy a saját otthonodba is átmentsd a legmenőbb „Skorpiós” lakberendezési trükköket!
A színek drámája – mély árnyalatok újrafestés nélkül
Nem kell nyomban ecsetet ragadnod vagy felforgatnod az egész lakást ahhoz, hogy behozd az őszi estébe a Skorpió-szezonra jellemző mély, misztikus hangulatot. A falak átfestése helyett érdemes a nagyméretű textilekkel és látványos felületekkel trükköznöd: egy éjkék vagy mélylila sötétítőfüggöny, egy testes bordó ágytakaró, vagy egy nagyméretű smaragdzöld szőnyeg pillanatok alatt átlényegíti bármelyik helyiséget.
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