Fali panel hatás egy doboz festékkel – így lesz luxushatású a hálószoba

A fali panel méterára sok hálószoba-felújítást simán derékba tör, pedig a mélységet és a textúrált luxushatást, amit a drága burkolat ígér, egy jó minőségű festékkel és némi türelemmel is el lehet érni.
A trükk nem egy varázsecsetben rejlik, hanem abban, hogy a fal síkját optikailag megtörjük, és árnyékokkal dolgozunk ott, ahol a panel valódi mélyedést adna.
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Miért működik a festett hatás a panel helyett
A fa- vagy MDF-panelek lényege nem is maga a faanyag, hanem a rajtuk futó árnyékvonalak, amelyek mélységet kölcsönöznek egy egyébként sima falnak. A nemzetközi lakberendezési szaklapok, köztük az Elle Decor és az Architectural Digest is visszatérő témaként kezelik azt a festési irányzatot, amikor festékkel imitálják a geometrikus falburkolatokat vagy a meszelt vakolat textúráját.