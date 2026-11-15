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Napi horoszkóp 2026. november 15. – Oldódik a feszültség
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Napi horoszkóp 2026. november 15. – Oldódik a feszültség

Arany Inez
Írta 2026.11.15.
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A vasárnap különösen mozgalmas energiákat hozhat: felerősödik a tettvágy, a lelkesedés és az ambíció, így sokan érezhetik úgy, hogy végre lendületet vehetnek a régóta halogatott terveik. A kommunikáció és a párkapcsolatok terén is oldódhatnak a korábbi feszültségek, könnyebben tisztázhatjuk a félreértéseket. A Vízöntőben járó növekvő Hold eközben arra ösztönöz, hogy merjünk szokatlan megoldásokban gondolkodni, és bátrabban vállaljuk önmagunkat. Érdemes azonban vigyázni a túlzásokkal és az indulatokkal, mert a nagy lendület könnyen heves vitákhoz vezethet.

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Ma reggel talán nehezen indul a motor, de ne erőltesd a dolgokat. Vasárnap van, nyugodtan engedd meg magadnak, hogy lassabban kezdd a napot. A hétvégi pörgés után a tested és a fejed is pihenésre vágyik. Ha van olyan feladat, amit halogattál, most könnyebben nekiveselkedsz, mert kipihentebb vagy, mint gondolnád. Csak ne akarj mindent egyszerre megoldani.

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