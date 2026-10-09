„Mondj nemet a második italra és ne engedd, hogy hazavigyen” – apró tippek, hogy minél korábban kiszúrd a problémás férfit

Egyszerű, mégis hatásos szűrők, hogy már az elején lásd, kivel van dolgod. Mutatjuk, mire figyelj az ismerkedés korai szakaszában.

Határok

Nézd meg, hogyan fogadja, ha húzol egy határt, például megmondod neki, hogy munkaidőben nem tudsz üzengetni. Ha elfogadja, akkor jó, de ha ezek után is munkaidő alatt irkál neked és választ vár, akkor egyértelmű, hogy nem tartja tiszteletben a kérésed – és a jövőben még manipulatívabb lesz.

Mit árul el rólad a neved kezdőbetűje? – numerológiai kalauz A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A hozzáállás

Boltba megy a találkozó előtt? Kérd meg, hogy hozzon egy doboz tampont vagy tisztasági betétet. Árulkodó lesz a reakciója: ha undorkodik vagy felháborodik, amiért épp menstruálsz, akkor jobb, ha elköszönsz tőle.

Kedvenc

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Kérdezd meg, mi a kedvenc étele, amit magának szokott elkészíteni. Nem kell, hogy konyhaművész legyen, de ha még életében nem főzött soha semmit, akkor egyértelmű, hogy a főzést alantas, „női” munkának tekinti – és tőled fogja elvárni. Olvass még a témában „Váláskor nincstelenül kerültem az utcára” – ne gazdag férjet válassz, hanem nagylelkűt „Ő mondhatta rám, hogy telt vagyok, de én neki nem, hogy alacsony” – miért akarhat egy férfi vékony nőt, de a nő ne akarjon magas férfit? „Nem főznek, nem akarnak gyereket, nem jó nekik semmi” – A mai férfiak miért utálják a nőket? „Nem volt bennem semmi különleges” – sikertelen OnlyFans modellek vallomásai

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