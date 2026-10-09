október 9. Dénes napja Ma: 19°C Holnap: 18°C ☁️
október 9. Dénes napja Ma: 19°C Holnap: 18°C ☁️
„Mondj nemet a második italra és ne engedd, hogy hazavigyen” – apró tippek, hogy minél korábban kiszúrd a problémás férfit
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „Mondj nemet a második italra és ne...

„Mondj nemet a második italra és ne engedd, hogy hazavigyen” – apró tippek, hogy minél korábban kiszúrd a problémás férfit

Szőke Angéla
Írta 2026.10.09.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Egyszerű, mégis hatásos szűrők, hogy már az elején lásd, kivel van dolgod. Mutatjuk, mire figyelj az ismerkedés korai szakaszában.

Határok

Nézd meg, hogyan fogadja, ha húzol egy határt, például megmondod neki, hogy munkaidőben nem tudsz üzengetni. Ha elfogadja, akkor jó, de ha ezek után is munkaidő alatt irkál neked és választ vár, akkor egyértelmű, hogy nem tartja tiszteletben a kérésed – és a jövőben még manipulatívabb lesz.

Mit árul el rólad a neved kezdőbetűje? – numerológiai kalauz

A hozzáállás

Boltba megy a találkozó előtt? Kérd meg, hogy hozzon egy doboz tampont vagy tisztasági betétet. Árulkodó lesz a reakciója: ha undorkodik vagy felháborodik, amiért épp menstruálsz, akkor jobb, ha elköszönsz tőle.

Kedvenc

Kérdezd meg, mi a kedvenc étele, amit magának szokott elkészíteni. Nem kell, hogy konyhaművész legyen, de ha még életében nem főzött soha semmit, akkor egyértelmű, hogy a főzést alantas, „női” munkának tekinti – és tőled fogja elvárni.

Olvass még a témában

Pár egy éttermi randevún
Unsplash

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, akit szinte lehetetlen átverni

Ezeket olvassák most

Napi horoszkóp 2026. október 9. – Sorsszerű helyzetekbe keveredhetsz

Napi horoszkóp 2026. október 9. – Sorsszerű helyzetekbe keveredhetsz

A nagymamám titkos hozzávalója: ettől lett sokkal finomabb a pörköltje

A nagymamám titkos hozzávalója: ettől lett sokkal finomabb a pörköltje

„Mondj nemet a második italra és ne engedd, hogy hazavigyen” – apró tippek, hogy minél korábban kiszúrd a problémás férfit

„Mondj nemet a második italra és ne engedd, hogy hazavigyen” – apró tippek, hogy minél korábban kiszúrd a problémás férfit

Mi számít megcsalásnak? 10 nőt kérdeztünk, hol húzódik a határ

Mi számít megcsalásnak? 10 nőt kérdeztünk, hol húzódik a határ

Ez mutatja nálad, ha elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint

Ez mutatja nálad, ha elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint

A 222-es angyalszám üzenete az egyensúlyról, a bizalomról és a szerelemről

A 222-es angyalszám üzenete az egyensúlyról, a bizalomról és a szerelemről

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.