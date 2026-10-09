„Mondj nemet a második italra és ne engedd, hogy hazavigyen” – apró tippek, hogy minél korábban kiszúrd a problémás férfit

Határok
Nézd meg, hogyan fogadja, ha húzol egy határt, például megmondod neki, hogy munkaidőben nem tudsz üzengetni. Ha elfogadja, akkor jó, de ha ezek után is munkaidő alatt irkál neked és választ vár, akkor egyértelmű, hogy nem tartja tiszteletben a kérésed – és a jövőben még manipulatívabb lesz.
A hozzáállás
Boltba megy a találkozó előtt? Kérd meg, hogy hozzon egy doboz tampont vagy tisztasági betétet. Árulkodó lesz a reakciója: ha undorkodik vagy felháborodik, amiért épp menstruálsz, akkor jobb, ha elköszönsz tőle.
Kedvenc
Kérdezd meg, mi a kedvenc étele, amit magának szokott elkészíteni. Nem kell, hogy konyhaművész legyen, de ha még életében nem főzött soha semmit, akkor egyértelmű, hogy a főzést alantas, „női” munkának tekinti – és tőled fogja elvárni.
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