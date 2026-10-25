október 25. Blanka, Bianka napja Ma: 14°C Holnap: 13°C 🌦️
október 25. Blanka, Bianka napja Ma: 14°C Holnap: 13°C 🌦️
Mit üzen a tested, ha rendszeresen a nyakadban, a hátadban vagy a gyomrodban érzel fájdalmat?
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Mit üzen a tested, ha rendszeresen a...

Mit üzen a tested, ha rendszeresen a nyakadban, a hátadban vagy a gyomrodban érzel fájdalmat?

Farkas Izabella
Írta 2026.10.25.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A visszatérő nyak-, hát- és gyomorfájdalom hátterében fizikai és lelki tényezők egyaránt állhatnak. Tudd meg, hogyan függhet össze a stressz a testi tünetekkel, és mikor érdemes kivizsgáltatni a panaszaidat.

A nyakad megfeszül, sajog a hátad, vagy rendszeresen görcsbe rándul a gyomrod, pedig látszólag nincs különösebb oka? A visszatérő testi panaszok mögött nemcsak fizikai terhelés, hanem stressz és lelki feszültség is állhat. A tested sokszor hamarabb jelzi, hogy valami nincs rendben, mint ahogy tudatosítanád magadban. Mutatjuk, mire érdemes figyelned, és mikor fontos orvoshoz fordulnod.

Csendes bélgyulladás: 7 testi jel, amit érdemes komolyan venni

A téma nem új keletű: az úgynevezett pszichoszomatikus modell évtizedek óta jelen van az orvostudományban, és azt vizsgálja, hogyan hat a lelki állapot a test működésére. A stresszhormonok, elsősorban a kortizol tartósan magas szintje izomfeszülést, gyulladásos folyamatokat és emésztési zavarokat is okozhat. Ez nem azt jelenti, hogy minden fájdalom kizárólag lelki eredetű, de azt igen, hogy érdemes odafigyelni arra, mikor és milyen helyzetben erősödnek fel a panaszok.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

3 csillagjegy, akinek összeáll a kép egy ismerőséről

Ezeket olvassák most

„A férfiak félnek az özvegy nőktől és igazuk van” – özvegyek történetei

„A férfiak félnek az özvegy nőktől és igazuk van” – özvegyek történetei

20 perc alatt rend a lakásban – a módszer, amivel megszereted a takarítást

20 perc alatt rend a lakásban – a módszer, amivel megszereted a takarítást

Az IKEA bemutatta a 2026-os ünnepi kollekciót: szerintünk ezek a legjobb darabok

Az IKEA bemutatta a 2026-os ünnepi kollekciót: szerintünk ezek a legjobb darabok

5 csillagjegy, akinek csak álca a kedvessége

5 csillagjegy, akinek csak álca a kedvessége

3 csillagjegy, akinek szerelmet hoz a Skorpió szezon

3 csillagjegy, akinek szerelmet hoz a Skorpió szezon

Mit üzen a tested, ha rendszeresen a nyakadban, a hátadban vagy a gyomrodban érzel fájdalmat?

Mit üzen a tested, ha rendszeresen a nyakadban, a hátadban vagy a gyomrodban érzel fájdalmat?

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.