Mit üzen a tested, ha rendszeresen a nyakadban, a hátadban vagy a gyomrodban érzel fájdalmat?

A visszatérő nyak-, hát- és gyomorfájdalom hátterében fizikai és lelki tényezők egyaránt állhatnak. Tudd meg, hogyan függhet össze a stressz a testi tünetekkel, és mikor érdemes kivizsgáltatni a panaszaidat.

A nyakad megfeszül, sajog a hátad, vagy rendszeresen görcsbe rándul a gyomrod, pedig látszólag nincs különösebb oka? A visszatérő testi panaszok mögött nemcsak fizikai terhelés, hanem stressz és lelki feszültség is állhat. A tested sokszor hamarabb jelzi, hogy valami nincs rendben, mint ahogy tudatosítanád magadban. Mutatjuk, mire érdemes figyelned, és mikor fontos orvoshoz fordulnod.

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A téma nem új keletű: az úgynevezett pszichoszomatikus modell évtizedek óta jelen van az orvostudományban, és azt vizsgálja, hogyan hat a lelki állapot a test működésére. A stresszhormonok, elsősorban a kortizol tartósan magas szintje izomfeszülést, gyulladásos folyamatokat és emésztési zavarokat is okozhat. Ez nem azt jelenti, hogy minden fájdalom kizárólag lelki eredetű, de azt igen, hogy érdemes odafigyelni arra, mikor és milyen helyzetben erősödnek fel a panaszok.

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