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Nincs bajom a Halloweennel, de az otthonomba nem engedem be – és erre több okom is van
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Nincs bajom a Halloweennel, de az otthonomba nem engedem be – és erre több okom is van

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.25.
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Sokan imádják a jelmezeket, a tematikus filmeket és a közösségi pezsgést, én is értékelem ezt a fajta őszi hangulatot. De van egy szabályom: a saját küszöbömet már nem lépheti át a halloweeni forgatag.

Nem kell ahhoz Halloween-ellenesnek lennem, hogy határokat húzzak

Néhány éve például csodás emlékkel gazdagodtunk, amikor a barátainkkal összebeszéltünk, és a közeli parkban tököt faragtunk a gyerekekkel. Mindenki hozott egy kis rágcsálnivalót, előkerült a forró tea, sőt idővel a forralt bor is, majd megvártuk a sötétedést, és gyertyát gyújtottunk az elkészült alkotásokban.

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Imádtam ennek a hangulatát, az együttlétet és a gyerekek örömét – ezt a részét kifejezetten szeretem az ősznek. Azt a hatalmas cirkuszt viszont, amit a kereskedelem rákanyarított erre az egyetlen estére, már sokkal kevésbé. Pontosan ezért húztam meg a határt: a közös élményekre nyitott vagyok, de az otthonom ajtaját bekeretező műanyag csontváz-áradatra már nem.

Nő tökfarmon a kislányával
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