Nincs bajom a Halloweennel, de az otthonomba nem engedem be – és erre több okom is van

Nem kell ahhoz Halloween-ellenesnek lennem, hogy határokat húzzak
Néhány éve például csodás emlékkel gazdagodtunk, amikor a barátainkkal összebeszéltünk, és a közeli parkban tököt faragtunk a gyerekekkel. Mindenki hozott egy kis rágcsálnivalót, előkerült a forró tea, sőt idővel a forralt bor is, majd megvártuk a sötétedést, és gyertyát gyújtottunk az elkészült alkotásokban.
Imádtam ennek a hangulatát, az együttlétet és a gyerekek örömét – ezt a részét kifejezetten szeretem az ősznek. Azt a hatalmas cirkuszt viszont, amit a kereskedelem rákanyarított erre az egyetlen estére, már sokkal kevésbé. Pontosan ezért húztam meg a határt: a közös élményekre nyitott vagyok, de az otthonom ajtaját bekeretező műanyag csontváz-áradatra már nem.
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