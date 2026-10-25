október 25. Blanka, Bianka napja Ma: 14°C Holnap: 13°C 🌦️
október 25. Blanka, Bianka napja Ma: 14°C Holnap: 13°C 🌦️
Mit jelent, ha ugyanaz a ház vagy szoba jelenik meg álmaidban?
Unsplash

Címlap / Életmód / Ezotéria / Mit jelent, ha ugyanaz a ház vagy szoba...

Mit jelent, ha ugyanaz a ház vagy szoba jelenik meg álmaidban?

Váradi Petra
Írta 2026.10.25.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Mit jelenthet, ha újra és újra ugyanabban a házban vagy szobában találod magad álmodban? Mutatjuk, milyen emlékek és érzések állhatnak a visszatérő álomhelyszínek hátterében.

Van egy ház, amely újra és újra feltűnik az álmaidban. Talán a gyerekkori otthonod, egy régi albérlet vagy egy olyan szoba, amely a valóságban már rég nem létezik. Néha pontosan emlékszel a berendezésére, máskor csak az érzés marad meg, amelyet a látványa keltett benned. De vajon miért tér vissza ugyanaz a helyszín, és mit árulhat el arról, ami éppen foglalkoztat?

3 csillagjegy, akinek összeáll a kép egy ismerőséről

A visszatérő álomhelyszínek mögött emlékek, érzelmek és a mindennapi élet tapasztalatai egyaránt állhatnak. Nem feltétlenül rejtenek titkos üzenetet, és nincs olyan általános álomfejtési szabály, amely mindenkinél ugyanazt jelentené. Az viszont sokat elárulhat, hogy milyen érzésekkel társítod az adott helyet, és mikor bukkan fel újra az álmaidban.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/6
Következő»
🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kínai horoszkóp: ezen a területen jön az áttörés az életedben

Ezeket olvassák most

„A férfiak félnek az özvegy nőktől és igazuk van” – özvegyek történetei

„A férfiak félnek az özvegy nőktől és igazuk van” – özvegyek történetei

Az IKEA bemutatta a 2026-os ünnepi kollekciót: szerintünk ezek a legjobb darabok

Az IKEA bemutatta a 2026-os ünnepi kollekciót: szerintünk ezek a legjobb darabok

5 csillagjegy, akinek csak álca a kedvessége

5 csillagjegy, akinek csak álca a kedvessége

3 csillagjegy, akinek szerelmet hoz a Skorpió szezon

3 csillagjegy, akinek szerelmet hoz a Skorpió szezon

Titkos viszony vagy mindent elsöprő románc? Ezt tartogatja a Skorpió hava a szerelmi életedben

Titkos viszony vagy mindent elsöprő románc? Ezt tartogatja a Skorpió hava a szerelmi életedben

20 perc alatt rend a lakásban – a módszer, amivel megszereted a takarítást

20 perc alatt rend a lakásban – a módszer, amivel megszereted a takarítást

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.