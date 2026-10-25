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Heti horoszkóp 2026. október 26. – november 1.: Bőven akad feszültség a héten
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Heti horoszkóp 2026. október 26. – november 1.: Bőven akad feszültség a héten

Arany Inez
Írta 2026.10.25.
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A hét csillagállásai az önvizsgálat és az újrakezdés energiáit hozzák el. Nézd meg, mit tartogatnak a napok a te csillagjegyed számára 2026. október 26-tól.

Október utolsó napjai és november első hete sorsfordító felismeréseket, érzelmi hullámzásokat és régóta halogatott lezárásokat hozhatnak. A Bika telihold felszínre hozhatja a biztonsággal, az önértékeléssel és a ragaszkodással kapcsolatos belső konfliktusokat, miközben a múlt lezáratlan ügyei is újra figyelmet követelhetnek. A párkapcsolatokban régi sérelmek, elfojtott érzések és visszatérő minták kerülhetnek előtérbe, amelyek mellett már nem lehet egyszerűen szó nélkül elmenni. A hét ugyanakkor nem csupán a szembenézésről szól: a felismerések lehetőséget adhatnak arra is, hogy végre elengedjük azt, ami már nem szolgál minket. November elejének energiái az újrakezdés és a belső megújulás felé terelhetnek. Vajon mely csillagjegyek életében jöhet el az a pillanat, amikor minden megváltozik?

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Kos heti horoszkóp

Ezen a héten mintha valaki felcsavarta volna benned a lendület gombját, Kos. Energikusnak és tettre késznek érzed magad, és ez önmagában remek, csak épp érdemes lehet megfigyelni, hová irányul ez a sok mozgásban lévő erő. Könnyen előfordulhat, hogy olyan ügyekbe is belefogsz, amelyek valójában nem a tieid, pusztán mert nem bírod elviselni, ha valami lassan halad. A hét közepe táján egy régóta halogatott beszélgetés újra felszínre bukkanhat, és most végre meglesz a bátorságod, hogy ne kerüld meg a lényeget.

A kapcsolataidban a türelem lesz a titkos fűszer. Azok a pillanatok, amikor meg tudsz állni egy lélegzetvételnyi időre, mielőtt reagálnál, aranyat érhetnek. A hétvége felé egy váratlan meghívás vagy ötlet felpezsdítheti a napjaidat, és eszedbe juttathatja, hogy a spontaneitás is az erősségeid közé tartozik. Pénzügyi téren érdemes lehet kicsit körültekintőbbnek lenned, mert a lelkesedés néha elhomályosíthatja a józan számolást.

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