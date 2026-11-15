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Mire használd a birsalmát? 3 recept ezzel az izgalmas gyümölccsel
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Mire használd a birsalmát? 3 recept ezzel az izgalmas gyümölccsel

Szalai Dóra
Írta 2026.11.15.
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A birsalma sokkal többre képes, mint a birsalmasajt! Próbáld ki ezeket az egyszerű, illatos és különleges őszi recepteket.

A birsalma az ősz egyik legillatosabb gyümölcse, mégis sokan tanácstalanul állnak előtte, amikor a birsalmasajton kívül más finomságot is készítenének belőle. Pedig süteményekhez, húsételekhez és melengető levesekhez is remekül illik. Mutatunk három egyszerű, otthon is könnyen elkészíthető receptet, amelyekkel új oldaláról ismerheted meg ezt a különleges gyümölcsöt!

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1. Fahéjas birsalmaleves tejszínnel

A birsalma enyhén fanyar íze különösen jól működik egy édeskés, fűszeres gyümölcslevesben. A fahéj, a szegfűszeg és a vanília kellemesen kiegészíti az aromáját, a tejszín pedig selymesebbé teszi az állagát. Hidegen és langyosan is finom, így akár egy könnyű ebéd első fogásaként is megállja a helyét.

Hozzávalók:

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  • 3-4 közepes birsalma
  • 1 liter víz
  • 2 dl főzőtejszín
  • 3-4 evőkanál cukor
  • 1 rúd fahéj
  • 3-4 szem szegfűszeg
  • fél citrom leve
  • 1 evőkanál étkezési keményítő
  • 1 csomag vaníliás cukor

Elkészítés:

A birsalmákat alaposan mossuk meg, dörzsöljük le a héjukon található pihéket, majd hámozzuk meg, távolítsuk el a magházukat, és vágjuk kisebb kockákra. Tegyük egy lábasba, öntsük fel a vízzel, adjuk hozzá a fahéjat, a szegfűszeget, a cukrot és a vaníliás cukrot.

Közepes lángon főzzük körülbelül 20-25 percig, amíg a gyümölcs megpuhul. Ezután keverjük össze a tejszínt a keményítővel, majd néhány kanál forró levest is adjunk hozzá, hogy kiegyenlítsük a hőmérsékletét. Öntsük vissza a lábasba, és folyamatos keverés mellett főzzük még néhány percig, amíg kissé besűrűsödik. Végül ízesítsük citromlével, vegyük ki a fűszereket, és langyosan vagy alaposan behűtve tálaljuk.

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