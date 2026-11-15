Mire használd a birsalmát? 3 recept ezzel az izgalmas gyümölccsel

A birsalma az ősz egyik legillatosabb gyümölcse, mégis sokan tanácstalanul állnak előtte, amikor a birsalmasajton kívül más finomságot is készítenének belőle. Pedig süteményekhez, húsételekhez és melengető levesekhez is remekül illik. Mutatunk három egyszerű, otthon is könnyen elkészíthető receptet, amelyekkel új oldaláról ismerheted meg ezt a különleges gyümölcsöt!
1. Fahéjas birsalmaleves tejszínnel
A birsalma enyhén fanyar íze különösen jól működik egy édeskés, fűszeres gyümölcslevesben. A fahéj, a szegfűszeg és a vanília kellemesen kiegészíti az aromáját, a tejszín pedig selymesebbé teszi az állagát. Hidegen és langyosan is finom, így akár egy könnyű ebéd első fogásaként is megállja a helyét.
Hozzávalók:
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- 3-4 közepes birsalma
- 1 liter víz
- 2 dl főzőtejszín
- 3-4 evőkanál cukor
- 1 rúd fahéj
- 3-4 szem szegfűszeg
- fél citrom leve
- 1 evőkanál étkezési keményítő
- 1 csomag vaníliás cukor
Elkészítés:
A birsalmákat alaposan mossuk meg, dörzsöljük le a héjukon található pihéket, majd hámozzuk meg, távolítsuk el a magházukat, és vágjuk kisebb kockákra. Tegyük egy lábasba, öntsük fel a vízzel, adjuk hozzá a fahéjat, a szegfűszeget, a cukrot és a vaníliás cukrot.
Közepes lángon főzzük körülbelül 20-25 percig, amíg a gyümölcs megpuhul. Ezután keverjük össze a tejszínt a keményítővel, majd néhány kanál forró levest is adjunk hozzá, hogy kiegyenlítsük a hőmérsékletét. Öntsük vissza a lábasba, és folyamatos keverés mellett főzzük még néhány percig, amíg kissé besűrűsödik. Végül ízesítsük citromlével, vegyük ki a fűszereket, és langyosan vagy alaposan behűtve tálaljuk.
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