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Minden délután a tarkódnál fáj a fejed? 5 gyakori ok, ami a háttérben állhat
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Minden délután a tarkódnál fáj a fejed? 5 gyakori ok, ami a háttérben állhat

Váradi Petra
Írta 2026.11.15.
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A rossz testtartás, a stressz és az alváshiány is szerepet játszhat a tarkótáji fejfájásban. Ezekre a jelekre érdemes odafigyelned!

Délutánra elnehezül a fejed, feszül a tarkód, és egyre nehezebb koncentrálnod? Ha a kellemetlen érzés szinte minden munkanap ugyanabban az időpontban jelentkezik, érdemes megfigyelned, mi történik előtte. A nyaki izmok túlterhelése, a stressz, a kevés folyadék és az alváshiány is szerepet játszhat a panasz kialakulásában.

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A tarkótáji fejfájásnak többféle oka lehet, és nem mindig maga a nyak a felelős érte. A hosszú ideig tartó ülés, a képernyő előtti munka, a feszültség és a rendszertelen étkezés egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a fájdalom a nap második felében jelentkezzen. Ha rendszeresen visszatér, nem érdemes automatikusan a fáradtság számlájára írni: fontos megfigyelni a kísérő tüneteket és azt is, pontosan hol, milyen jelleggel fáj a fejünk.

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