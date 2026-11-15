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5 dolog, amiben sosem érdemes füllenteni magadról – azonnal le fogsz bukni
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5 dolog, amiben sosem érdemes füllenteni magadról – azonnal le fogsz bukni

Váradi Petra
Írta 2026.11.15.
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A nyelvtudásod, a családi állapotod vagy a luxuskiegészítőid is könnyen lebuktathatnak. Ez az 5 füllentés több kínos pillanatot okozhat, mint gondolnád.

Egy kis szépítés néha ártalmatlannak tűnik: magabiztosabbnak, sikeresebbnek vagy érdekesebbnek szeretnénk látszani mások szemében. Csakhogy vannak dolgok, amelyekről annyira könnyű meggyőződni, hogy a füllentésből pillanatok alatt kínos helyzet lehet. Mutatjuk, melyik az az 5 terület, ahol sokkal jobban jársz, ha egyszerűen önmagadat adod.

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1. Ne állítsd, hogy folyékonyan beszélsz egy nyelvet, ha nincs így

Az önéletrajzodban vagy egy társaságban jól mutathat, ha azt mondod, hogy felsőfokon beszélsz angolul, németül vagy éppen spanyolul. A probléma csak az, hogy egyetlen váratlan kérdés is elég lehet ahhoz, hogy kiderüljön: a magabiztos nyelvtudás valójában néhány betanult mondatból áll. Egy külföldi ismerős, egy spontán beszélgetés vagy egy munkahelyi telefonhívás rögtön próbára teheti a tudásodat.

Sokkal jobb őszintén elmondani, hogy még tanulod a nyelvet, vagy csak alapszinten boldogulsz vele. Ez nem szégyen, a túlzó állítás viszont könnyen azzá válik, különösen akkor, ha éppen egy állásinterjún derül ki az igazság.

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