5 dolog, amiben sosem érdemes füllenteni magadról – azonnal le fogsz bukni

A nyelvtudásod, a családi állapotod vagy a luxuskiegészítőid is könnyen lebuktathatnak. Ez az 5 füllentés több kínos pillanatot okozhat, mint gondolnád.

Egy kis szépítés néha ártalmatlannak tűnik: magabiztosabbnak, sikeresebbnek vagy érdekesebbnek szeretnénk látszani mások szemében. Csakhogy vannak dolgok, amelyekről annyira könnyű meggyőződni, hogy a füllentésből pillanatok alatt kínos helyzet lehet. Mutatjuk, melyik az az 5 terület, ahol sokkal jobban jársz, ha egyszerűen önmagadat adod.

5 ruhadarab, ami ötven felett inkább öregít A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Ne állítsd, hogy folyékonyan beszélsz egy nyelvet, ha nincs így

Az önéletrajzodban vagy egy társaságban jól mutathat, ha azt mondod, hogy felsőfokon beszélsz angolul, németül vagy éppen spanyolul. A probléma csak az, hogy egyetlen váratlan kérdés is elég lehet ahhoz, hogy kiderüljön: a magabiztos nyelvtudás valójában néhány betanult mondatból áll. Egy külföldi ismerős, egy spontán beszélgetés vagy egy munkahelyi telefonhívás rögtön próbára teheti a tudásodat.

Sokkal jobb őszintén elmondani, hogy még tanulod a nyelvet, vagy csak alapszinten boldogulsz vele. Ez nem szégyen, a túlzó állítás viszont könnyen azzá válik, különösen akkor, ha éppen egy állásinterjún derül ki az igazság. Olvass még a témában „Mekkora ribanc!” – 10 mondat, amit nőként mondogattam a belém táplált nőgyűlölet miatt „A pasim dobálózik, ha dühös és ilyenkor menekülök” – Ahogyan a haragját kezeli, sokat elárul arról, hogyan bánik veled Miért nem veszik komolyan a nők panaszait az orvosok? „Ha sírt, azonnal ment a pofon” – Így sebzi meg egy anya a fia lelkét

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