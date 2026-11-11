november 11. Márton napja Ma: 6°C Holnap: 9°C 🌦️
november 11. Márton napja Ma: 6°C Holnap: 9°C 🌦️
Mihez nyúlsz elsőként, amikor hazaérsz? Ezt árulja el rólad
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Mihez nyúlsz elsőként, amikor hazaérsz?...

Mihez nyúlsz elsőként, amikor hazaérsz? Ezt árulja el rólad

Farkas Izabella
Írta 2026.11.11.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Az ajtó kinyílik, a cipő lerúgva, és a kéz már indul is valami felé: a telefon, a hűtő, egy pohár víz vagy épp a kutya füle felé.

Ez a néhány másodperces, szinte automatikus mozdulat annyira begyakorlott, hogy fel sem tűnik, pedig a pszichológusok szerint pontosan ezek az önkéntelen szokások árulják el a legtöbbet arról, hogyan dolgozzuk fel a napunkat.

A születési napod elárulja, hol találsz rá a szerelemre

A hazaérkezés ugyanis nem egyszerű fizikai esemény, hanem egyfajta átmeneti pillanat két szerep, a munkahelyi vagy külvilági én és az otthoni én között. Az agyunk ebben a pár másodpercben próbálja meg lezárni az egyik üzemmódot, és bekapcsolni a másikat, és ehhez mindannyian kialakítunk egy saját kis rituálét, még ha nem is tudatosan.

A telefon: a kontroll utáni vágy

Akik hazaérve szinte reflexből a telefonjukhoz nyúlnak, gyakran nem is a tartalom miatt teszik ezt, hanem azért, mert a készülék a biztonságérzet szimbóluma lett. Egy gyors pillantás a kijelzőre megerősíti, hogy semmi sürgős nem történt, amíg úton voltak, és hogy a világ továbbra is kézben tartható. Ez a mozdulat sokszor nem a figyelemfüggőségről szól, hanem arról, hogy valaki nehezen engedi el a kontrollt, és a napja végén is szüksége van egy megerősítésre, hogy minden rendben.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 apróság a fürdőszobában, amit minden vendég azonnal kiszúr

Ezeket olvassák most

„Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel

„Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel

Gyakran zsibbad a combod ülés közben? Erre érdemes odafigyelned

Gyakran zsibbad a combod ülés közben? Erre érdemes odafigyelned

Vonatos kirándulás Grazba – egy tökéletes novemberi úti cél

Vonatos kirándulás Grazba – egy tökéletes novemberi úti cél

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

A születési dátumod utolsó számjegye leleplezi: ez a legnagyobb spirituális feladatod az életben

A születési dátumod utolsó számjegye leleplezi: ez a legnagyobb spirituális feladatod az életben

Ezt hozza 2026. november 11. a numerológia szerint: szabadság és változás

Ezt hozza 2026. november 11. a numerológia szerint: szabadság és változás

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.