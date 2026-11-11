Tényleg öregít a fekete? Körbejártam a divatmítoszokat és elárulom, miért hordom még mindig

Az öltözködésem gerincét régóta a fekete adja: rengeteg ilyen darab lapul a szekrényemben, és egy színtanácsadáson nagy megkönnyebbülésemre kiderült, hogy a fekete valóban jól is áll.
Ugyanakkor az a konzultáció teljesen új fejezetet nyitott az öltözködésemben: nem azonnal, de fokozatosan beleszerettem a színtípusomhoz passzoló élénk tónusokba, a királykékbe, a fuksziába, a ciklámenbe és a smaragdzöldbe, amelyek mára a mindennapjaim részévé váltak, ráadásul csodásan mutatnak feketével párosítva. A ruhák és a színek világa azonban még mindig tele van megkérdőjelezhetetlennek vélt tévhitekkel – és ez alól természetesen a fekete sem kivétel.
1. tévhit: a fekete mindenkit karcsúbbnak mutat
Talán ez a legismertebb divatszabály, amit gyerekkorunk óta hallgatunk. A fekete ruhák viselése valóban keltheti a karcsúbb sziluett benyomását, de nem azért, mert a szín varázsütésre eltünteti a test vonalait. Ezt támasztotta alá egy 2021-es felmérés is, amiben a résztvevők a fekete ruhás nőket átlagosan karcsúbbnak ítéltek meg, mint más színű darabokban, ám a kutatás azt is megmutatta, hogy a bőrtónus és a ruházat közötti kontraszt jelentősen befolyásolta az eredményt.
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