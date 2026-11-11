Felveszed a versenyt egy tankönyvszerkesztővel? Teszteld a tudásodat!

Irodalom, történelem, földrajz és egy kis gasztronómia – 10 kérdéses tudáskvíz, amivel kiderül, mennyire vagy otthon a nagyvilágban.

Van, aki az iskolai padban szeretett bele a versekbe, van, aki csak évekkel később, egy esti olvasólámpa fényénél fedezte fel, hogy a klasszikusok mégsem olyan unalmasak, mint hitte. Ez a kvíz egy kicsit mindkettőjüknek szól: lesz benne vers, regény, de ugyanúgy becsempésztünk egy kis történelmet, földrajzot és gasztronómiát is.

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A kérdések nem trükkösek, inkább olyan dolgokat feszegetnek, amiket valahol a fejünk mélyén mindannyian tudunk – csak néha elő kell csalogatni őket. Egy jó tankönyvszerkesztő pont erre specializálódott: úgy válogatja össze a tudnivalókat, hogy azok magától értetődően álljanak össze egy nagyobb képpé.

Ne aggódj, nem kérünk évszámok tucatjait memoriterből – inkább arra vagyunk kíváncsiak, mennyire élnek benned azok az alapismeretek, amiket valahol útközben, suliban vagy filmek, könyvek, beszélgetések kapcsán szedtél fel. Olvass még a témában Felülmúlnád egy televíziós műveltségi vetélkedő csapatkapitányát? Teszteld a tudásodat! Olivia Wilde új filmje után kétszer is meggondoljuk, kit hívunk meg vacsorára – Ilyen lett a Meghívás „A szülés két percig tart, picit megizzadok, de mosolyogva veszem át a tiszta, féléves babát” – Röhejes filmes klisék Kávészünetes kvíz: bevágod mind a 10 kérdést?

Szánj rá tíz percet, és derítsd ki, mennyire állnál helyt egy igazán igényes tankönyv szerkesztői székében!

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