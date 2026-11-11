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Felveszed a versenyt egy tankönyvszerkesztővel? Teszteld a tudásodat!
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Felveszed a versenyt egy tankönyvszerkesztővel? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.11.11.
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Irodalom, történelem, földrajz és egy kis gasztronómia – 10 kérdéses tudáskvíz, amivel kiderül, mennyire vagy otthon a nagyvilágban.

Van, aki az iskolai padban szeretett bele a versekbe, van, aki csak évekkel később, egy esti olvasólámpa fényénél fedezte fel, hogy a klasszikusok mégsem olyan unalmasak, mint hitte. Ez a kvíz egy kicsit mindkettőjüknek szól: lesz benne vers, regény, de ugyanúgy becsempésztünk egy kis történelmet, földrajzot és gasztronómiát is.

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A kérdések nem trükkösek, inkább olyan dolgokat feszegetnek, amiket valahol a fejünk mélyén mindannyian tudunk – csak néha elő kell csalogatni őket. Egy jó tankönyvszerkesztő pont erre specializálódott: úgy válogatja össze a tudnivalókat, hogy azok magától értetődően álljanak össze egy nagyobb képpé.

Ne aggódj, nem kérünk évszámok tucatjait memoriterből – inkább arra vagyunk kíváncsiak, mennyire élnek benned azok az alapismeretek, amiket valahol útközben, suliban vagy filmek, könyvek, beszélgetések kapcsán szedtél fel.

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Szánj rá tíz percet, és derítsd ki, mennyire állnál helyt egy igazán igényes tankönyv szerkesztői székében!

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Melyik magyar költő írta a 'Szózat' című verset?

Helyes! Helytelen!

Vörösmarty Mihály 1836-ban írta a Szózatot, amely a Himnusz mellett a nemzeti ünnepek egyik legfontosabb költeménye.

Melyik Jókai Mór-regény főhőse Tímár Mihály, a titokzatos szigeti közösség tagja?

Helyes! Helytelen!

'Az arany ember' 1872-ben jelent meg, és a Duna egyik szigetén élő, a külvilágtól elzárt közösséget is bemutatja.

Hogyan nevezzük azt a jelenséget, amikor a toldalékok magánhangzói illeszkednek a szótő magas vagy mély hangrendjéhez (pl. 'háznak', 'kertnek')?

Helyes! Helytelen!

A hangrendi illeszkedés a magyar nyelv egyik legjellemzőbb sajátossága, emiatt kapnak más toldalékot a magas és a mély hangrendű szavak.

Melyik évben írták alá a trianoni békeszerződést, amely jelentősen megváltoztatta Magyarország határait?

Helyes! Helytelen!

A trianoni békeszerződést 1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon kastélyban.

Melyik Magyarország legmagasabb pontja, a Mátrában található hegycsúcs?

Helyes! Helytelen!

A Kékes 1014 méteres magasságával Magyarország legmagasabb pontja, a Mátra hegységben található.

Melyik az emberi test legnagyobb szerve, amely védi a szervezetet a külső hatásoktól?

Helyes! Helytelen!

A bőr az emberi test legnagyobb szerve, amely hőszabályozásban, védelemben és érzékelésben is kulcsszerepet játszik.

Melyik magyar zeneszerző gyűjtötte Kodály Zoltánnal együtt a magyar népdalok ezreit a 20. század elején?

Helyes! Helytelen!

Bartók Béla és Kodály Zoltán népzenegyűjtő útjai alapozták meg a modern magyar zenetudományt.

Ki rendezte az 1997-es 'Titanic' című filmet?

Helyes! Helytelen!

James Cameron rendezte az 1997-ben bemutatott Titanicot, amely több Oscar-díjat is nyert.

Melyik étel számít a legismertebb magyar nemzeti fogásnak, amelyet világszerte 'gulyásleves' néven ismernek?

Helyes! Helytelen!

A gulyás eredetileg a pásztorok egytálétele volt, mára Magyarország egyik legismertebb gasztronómiai exportcikke.

Melyik a Föld kérgében leggyakoribb fém?

Helyes! Helytelen!

Az alumínium a Föld kérgében a leggyakoribb fém, bár tiszta formában a természetben ritkán fordul elő.

Felveszed a versenyt egy tankönyvszerkesztővel? Teszteld a tudásodat!
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Volt pár kérdés, ami inkább meglepett, mint megerősített – de ez teljesen rendben van, senki sem tudhat mindent. A jó hír, hogy a kíváncsiság megvan benned, csak most éppen máshol kalandoztak a gondolataid. Egy következő kvízzel simán behozhatod a lemaradást.
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