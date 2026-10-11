„Csak uralkodni akart rajtam” – Bizonyos férfiak nem szerelemre vágynak, hanem érzelmi kontrollra

Sok nőt tart a partnere emocionális felügyelet alatt – de vajon felismerjük-e, amikor velünk is ez történik? Egy olvasónk megosztja, hogyan élt éveken át egy érzelmileg manipulatív kapcsolatban.
A menedzser
A legutóbbi kapcsolatom után még mindig azon filózom, hogy én nem szeretve voltam, hanem érzelmileg menedzselve. Az elején minden jó volt, majd jöttek a problémák, amiket a szőnyeg alá söpörtem, mert hittem az illetőben.
Melyik arkangyal vigyáz rád a születési hónapod szerint?
Nem összességében néztem a kapcsolatot – hogy milyen rossz – hanem az exem jó pillanataira fókuszáltam. Azt mondtam magamnak, hogy „de néha olyan cuki tud lenni!”, miközben a mindennapokban lábujjhelyen jártam körülötte, nehogy veszekedjen. Egy idő után megszoktam, hogy nekem kell alkalmazkodnom az ő hangulatához, és beértem egyre ritkább és kisebb szeretet-adagokkal.