12 rojtos ruha és kiegészítő 20.000 Ft alatt, amiket elmentettem magamnak

A rojtok idén elegánsabb, kifinomultabb darabokon is feltűnnek, legyen szó kötött pulóverről, nőies topról vagy különleges táskáról. Összegyűjtöttem 12 ruhát és kiegészítőt, amelyeket én is szívesen elmentettem magamnak – és mindegyik 20.000 forint alatt van.

A western stílusú ruhák és kiegészítők továbbra is tartják magukat a divatban, de a rojtok már rég nem csak a cowboy csizmák és a vadnyugati hangulatú szettek részei. Idén viszont elegánsabb, kifinomultabb darabokon is feltűnnek: egy kötött pulóveren, egy nőies top alján vagy éppen egy különleges táskán is találkozhatsz velük. Ha te is feldobnád velük az őszi gardróbodat, összegyűjtöttem 12 ruhát és kiegészítőt, amelyeket én is szívesen elmentettem magamnak, ráadásul mindegyik 20.000 forint alatt van.

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Krémszínű rojtos pulóver

About You / Zerge pulóver

Ez a krémszínű pulóver tökéletes választás, ha a western hangulatot visszafogottabban csempésznéd be a mindennapi szettjeidbe. A rojtok különlegessé teszik, a semleges árnyalatnak köszönhetően viszont könnyen kombinálható.

Egy egyenes szárú farmerrel és barna csizmával lazább, egy elegánsabb szövetnadrággal és bokacsizmával pedig kifinomultabb összeállítás része lehet. Olvass még a témában Az 5 legjobb futórövidnadrág – mindegyiket félmaratonon tesztelte a szerkesztőnk Miért érzed úgy, hogy nincs egy göncöd se, mikor tele van a szekrényed ruhákkal? Ezeket a testrészeket mindenki elfelejti lekenni fényvédővel – Fogadjunk, hogy te is 5 divatszín, ami meglepően nagyot megy a 2026-os őszi szezonban

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