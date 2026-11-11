Gyakran zsibbad a combod ülés közben? Erre érdemes odafigyelned

Hosszabb ideje ülsz az íróasztalnál, majd felálláskor furcsa, bizsergő vagy égő érzést tapasztalsz a combod külső oldalán? Előfordulhat, hogy a kellemetlen tünetet egy érzőideg nyomódása okozza, amelyet bizonyos testhelyzetek és hétköznapi szokások is kiválthatnak. Ha a combod rendszeresen zsibbad ülés közben, nem érdemes egyszerűen a kényelmetlen testtartásra fogni, hiszen többféle ok is állhat a háttérben.
Miért éppen a comb külső oldala zsibbad?
A comb külső részének bőrérzékeléséért egy úgynevezett laterális femorális kután ideg felel. Ez az ideg a deréktáji gerincszakaszból indul, áthalad a medencén, majd a lágyékszalag közelében jut a comb bőre alá. Mivel ezen a területen viszonylag szűk anatómiai átjárón halad keresztül, bizonyos körülmények között könnyen nyomás alá kerülhet.
Az ideg összenyomódását meralgia parestheticának nevezik. Jellemző tünete a comb külső vagy elülső-külső részén jelentkező zsibbadás, bizsergés, égő érzés, esetenként fokozott bőrérzékenység. Fontos különbség, hogy ez az ideg kizárólag érzőrostokat tartalmaz, tehát az állapot önmagában nem okoz izomgyengeséget.
Olvass még a témában
Mennyire ismered a ciklusodat? 15 kérdés, amely új felismeréseket hozhat a testedről
Ezt hozza 2026. november 10. a numerológia szerint: stabilitás és rend
Kinek a hibája, ha a mesterséges intelligencia jobban megért, mint a párod?
„Soha nem értek egymáshoz, mégis úgy éreztem, megcsalt” – Az érzelmi félrelépésről meséltek olvasóink
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.