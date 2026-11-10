Vonatos kirándulás Grazba – egy tökéletes novemberi úti cél

Nem kell megvárni a tavaszt ahhoz, hogy felfedezzünk egy igazán hangulatos osztrák várost. Graz novemberben is remek úti cél, ráadásul ilyenkor egészen más arcát mutatja, mint a nyári turistaszezonban. A vörös tetős óváros, a Mura folyó partja, a hangulatos kávéházak és a város fölé magasodó Schlossberg ilyenkor különösen jól illenek egy lassabb, ráérős városnézéshez. Budapestről ráadásul közvetlen vonattal is elérhető, így akár egy hosszú hétvégére is érdemes útnak indulni.
Schlossberg és az ikonikus Óratorony: Graz legszebb panorámája
Ha Grazba látogatunk, az egyik első állomásunk mindenképpen a Schlossberg, vagyis a város közepén magasodó várhegy legyen. A tetején álló Óratorony, a Uhrturm a stájer főváros egyik legismertebb jelképe, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a vörös cserepes háztetőkre, a Mura folyóra és a környező dombokra. Novemberben a hűvösebb idő és a kevesebb turista miatt sokkal nyugodtabban élvezhetjük a panorámát, miközben a város őszi színekbe öltöző utcáit is megcsodálhatjuk.
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