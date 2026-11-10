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Vonatos kirándulás Grazba – egy tökéletes novemberi úti cél
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Vonatos kirándulás Grazba – egy tökéletes novemberi úti cél

Váradi Petra
Írta 2026.11.10.
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Graz novemberben is tökéletes úti cél: lenyűgöző panoráma, hangulatos kávéházak és különleges látnivalók várnak, ráadásul Budapestről közvetlen vonattal is elérhető.

Nem kell megvárni a tavaszt ahhoz, hogy felfedezzünk egy igazán hangulatos osztrák várost. Graz novemberben is remek úti cél, ráadásul ilyenkor egészen más arcát mutatja, mint a nyári turistaszezonban. A vörös tetős óváros, a Mura folyó partja, a hangulatos kávéházak és a város fölé magasodó Schlossberg ilyenkor különösen jól illenek egy lassabb, ráérős városnézéshez. Budapestről ráadásul közvetlen vonattal is elérhető, így akár egy hosszú hétvégére is érdemes útnak indulni.

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Schlossberg és az ikonikus Óratorony: Graz legszebb panorámája

Ha Grazba látogatunk, az egyik első állomásunk mindenképpen a Schlossberg, vagyis a város közepén magasodó várhegy legyen. A tetején álló Óratorony, a Uhrturm a stájer főváros egyik legismertebb jelképe, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a vörös cserepes háztetőkre, a Mura folyóra és a környező dombokra. Novemberben a hűvösebb idő és a kevesebb turista miatt sokkal nyugodtabban élvezhetjük a panorámát, miközben a város őszi színekbe öltöző utcáit is megcsodálhatjuk.

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