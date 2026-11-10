Vonatos kirándulás Grazba – egy tökéletes novemberi úti cél

Graz novemberben is tökéletes úti cél: lenyűgöző panoráma, hangulatos kávéházak és különleges látnivalók várnak, ráadásul Budapestről közvetlen vonattal is elérhető.

Nem kell megvárni a tavaszt ahhoz, hogy felfedezzünk egy igazán hangulatos osztrák várost. Graz novemberben is remek úti cél, ráadásul ilyenkor egészen más arcát mutatja, mint a nyári turistaszezonban. A vörös tetős óváros, a Mura folyó partja, a hangulatos kávéházak és a város fölé magasodó Schlossberg ilyenkor különösen jól illenek egy lassabb, ráérős városnézéshez. Budapestről ráadásul közvetlen vonattal is elérhető, így akár egy hosszú hétvégére is érdemes útnak indulni.

„Elhagytam a férjem egy nyaralás miatt”: a döntés, amit senki nem értett A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Schlossberg és az ikonikus Óratorony: Graz legszebb panorámája

Ha Grazba látogatunk, az egyik első állomásunk mindenképpen a Schlossberg, vagyis a város közepén magasodó várhegy legyen. A tetején álló Óratorony, a Uhrturm a stájer főváros egyik legismertebb jelképe, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a vörös cserepes háztetőkre, a Mura folyóra és a környező dombokra. Novemberben a hűvösebb idő és a kevesebb turista miatt sokkal nyugodtabban élvezhetjük a panorámát, miközben a város őszi színekbe öltöző utcáit is megcsodálhatjuk.

📅

Kisokos Munkaszüneti napok ünnepnapok, hosszú hétvégék

→

A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.