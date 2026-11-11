„Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel

Amikor egy apa rádöbben, hogy amit ő elvégez, az csupán a feladatok töredéke – és az igazi munka nagy része láthatatlan marad a számára. Egy férfi őszinte vallomása arról, hogyan értette meg végre, mit jelent valójában a mentális teher.

A munka, amit nem látsz

Sokáig nem értettem, mire gondol a feleségem, amikor a „láthatatlan munkáról” beszél, amit csak ő végez. Mondtam neki, hogy világosítson fel, mert tényleg segíteni szerettem volna.

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Elmondta, hogy a mentális teher a család életének megtervezése, leszervezése, ellenőrzése; hogy mindenre neki kell emlékeznie – mert más nem fog –, illetve a folyamatos aggódás, tűzoltás és a felelősség, hogy minden működjön.

Ez így nekem az égvilágon semmit nem mondott. Én csak annyit láttam, hogy mindketten dolgozunk, neveljük a gyerekeket és elvagyunk. Azt hittem, én viszem a dolgok felét – és kiderült, hogy a teendők talán tíz százaléka volt az én reszortom. Fogalmam sem volt, hogy emögött milyen hatalmas erőfeszítés áll, ami tényleg csak az ő vállát nyomta. Olvass még a témában A gyerekvállalás ma már luxusprogram? – Mennyibe kerül valójában egy átlagos gyerekkor? Amikor apuka megijed a felelősségtől: történetek, amikor az apa pár hónapos baba mellől lépett le A csillagjegyed erőssége lehet a legnagyobb vakfoltod is – vajon te felismered a sajátodat? Ezt hozza 2026. október 29. a numerológia szerint: biztonság és szilárd alapok

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