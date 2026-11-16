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Ez a 3 csillagjegy mindig szépen beszél a párjáról mások előtt
Pexels

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Ez a 3 csillagjegy mindig szépen beszél a párjáról mások előtt

Farkas Izabella
Írta 2026.11.16.
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Ez a három csillagjegy akkor is büszkén beszél a párjáról, amikor nincs mellette – náluk a tisztelet a kapcsolat alapja.

Nem mindegy, hogyan beszélünk a párunkról, amikor éppen nincs mellettünk. Vannak, akik ilyenkor is büszkén mesélnek a társukról, kiemelik az erényeit, és egyetlen rossz szóval sem illetik őt mások előtt. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy tiszteletből, szeretetből és büszkeségből mindig szépen beszéljen a párjáról.

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Bika

A Bika számára a párkapcsolat komoly érték, ezért nem szívesen engedi, hogy mások előtt rossz fényben tűnjön fel az, akit szeret. Ha valaki megkérdezi a társáról, szívesen mesél a jó tulajdonságairól, a közös élményeikről és az apró gesztusokról, amelyek miatt különlegesnek tartja őt. Nem érzi szükségét annak, hogy mások előtt kritizálja vagy nevetségessé tegye a párját, még akkor sem, ha otthon természetesen nekik is akadnak nézeteltéréseik. A Bika inkább négyszemközt beszéli meg a problémákat, hiszen számára a kölcsönös tisztelet a kapcsolat egyik legfontosabb alapja. Ráadásul kifejezetten büszke arra, akit maga mellett tudhat, és ezt nem is rejti véka alá.

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