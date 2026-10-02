Így tarthatod meg a nyári barnaságod az ősz végéig

Két-három hét alatt a legtöbb embernél eltűnik a nyári árnyalat, pedig a barnaság megőrzése nem bonyolult tudomány, csak következetességet igényel.

A bőr felső rétege folyamatosan megújul, a hámsejtek négy-hat hetente lecserélődnek, és ezzel együtt a melanin is fokozatosan a felszínre kerül, majd lekopik. Ezt a folyamatot lassítani lehet, de csak akkor, ha a bőr közben nem szárad ki és nem sérül tovább.

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Hidratálás tetőtől-talpig

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A száraz bőr gyorsabban hámlik, a hámlással pedig a barna réteg is eltűnik. A nyár utáni időszakban érdemes váltani egy sűrűbb, ceramidokat és hialuronsavat tartalmazó testápolóra, ami nem csak a felszínt vonja be, hanem a bőr saját lipidrétegét is pótolja. A tusolás után néhány perccel, még nedves bőrre felvitt krém jobban beszívódik, mint a teljesen száraz bőrre kent réteg.

Aki teheti, napi kétszer krémezzen: reggel egy könnyebb, testre simuló formulával, este pedig egy táplálóbb, olajokban gazdag verzióval.

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