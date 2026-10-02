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A „független nő” néha csak egy nő, aki már segítséget kérni sem mer
Unsplash

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A „független nő” néha csak egy nő, aki már segítséget kérni sem mer

Schuster Borka
Írta 2026.10.02.
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Szeretjük az erős, független nőt – azt, aki mindent megold, mindent kibír, és soha nem kér segítséget. De mi van akkor, ha ez a kép nem erőt, hanem egy mélyen berögzült kényszert takar?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Szeretjük az erős, független nőt. Azt a nőt, aki mindent megold. Dolgozik, gyereket nevel, intézi a számlákat, elviszi az autót szervizbe, megszereli, amit lehet, megszervezi a nyaralást, emlékszik mindenki születésnapjára, és ha valami elromlik, már nyúl is a telefonjáért, hogy elintézze.

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Büszkén mondjuk róla: „milyen erős nő!”

Néha pedig eszembe jut, hogy lehet, hogy nem is erős. Lehet, hogy egyszerűen csak nincs más választása.

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Én is ismerek ilyen nőket. És valószínűleg mindannyian ismerünk.

A nőket, akik akkor is dolgoznak, amikor betegek. Akik úgy szervezik meg a gyerek körüli életet, hogy közben a saját munkájukat sem engedik el. Akiknek eszükbe sem jut megkérni valakit, hogy segítsen költözni, elhozni a gyereket, elintézni egy ügyet vagy csak átvenni egy vacsorakészítést.

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