A „független nő” néha csak egy nő, aki már segítséget kérni sem mer

Véleménycikk: Schuszter Borka
Szeretjük az erős, független nőt. Azt a nőt, aki mindent megold. Dolgozik, gyereket nevel, intézi a számlákat, elviszi az autót szervizbe, megszereli, amit lehet, megszervezi a nyaralást, emlékszik mindenki születésnapjára, és ha valami elromlik, már nyúl is a telefonjáért, hogy elintézze.
Büszkén mondjuk róla: „milyen erős nő!”
Néha pedig eszembe jut, hogy lehet, hogy nem is erős. Lehet, hogy egyszerűen csak nincs más választása.
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Én is ismerek ilyen nőket. És valószínűleg mindannyian ismerünk.
A nőket, akik akkor is dolgoznak, amikor betegek. Akik úgy szervezik meg a gyerek körüli életet, hogy közben a saját munkájukat sem engedik el. Akiknek eszükbe sem jut megkérni valakit, hogy segítsen költözni, elhozni a gyereket, elintézni egy ügyet vagy csak átvenni egy vacsorakészítést.
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