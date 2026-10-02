A „független nő” néha csak egy nő, aki már segítséget kérni sem mer

Szeretjük az erős, független nőt – azt, aki mindent megold, mindent kibír, és soha nem kér segítséget. De mi van akkor, ha ez a kép nem erőt, hanem egy mélyen berögzült kényszert takar?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Szeretjük az erős, független nőt. Azt a nőt, aki mindent megold. Dolgozik, gyereket nevel, intézi a számlákat, elviszi az autót szervizbe, megszereli, amit lehet, megszervezi a nyaralást, emlékszik mindenki születésnapjára, és ha valami elromlik, már nyúl is a telefonjáért, hogy elintézze.

Váratlan telefonhívás forgatja fel a nyár végét: 3 csillagjegy érintett A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Büszkén mondjuk róla: „milyen erős nő!”

Néha pedig eszembe jut, hogy lehet, hogy nem is erős. Lehet, hogy egyszerűen csak nincs más választása. Olvass még a témában Hogyan reagálsz, ha felborul a megszokott rend? Teszteld a változásokhoz való viszonyodat! Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne Ezt hozza 2026. szeptember 24. a numerológia szerint: lelki elmélyülés és spiritualitás Csak évek után vallotta be a vőlegényem, hogy a tájszólásom miatt majdnem nem hívott el randira

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Én is ismerek ilyen nőket. És valószínűleg mindannyian ismerünk.

A nőket, akik akkor is dolgoznak, amikor betegek. Akik úgy szervezik meg a gyerek körüli életet, hogy közben a saját munkájukat sem engedik el. Akiknek eszükbe sem jut megkérni valakit, hogy segítsen költözni, elhozni a gyereket, elintézni egy ügyet vagy csak átvenni egy vacsorakészítést.

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