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6 hangulatos őszi hobbi, ami segít legyőzni az évszakváltás okozta rosszkedvet
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6 hangulatos őszi hobbi, ami segít legyőzni az évszakváltás okozta rosszkedvet

Farkas Margaréta
Írta 2026.10.02.
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Minden évben ugyanaz történik szeptember végén: a napok rövidülnek, a hangulat romlik, és az ember csak túléli a heteket. Összegyűjtöttük azokat a tudatosan beépíthető, kellemes elfoglaltságokat, amelyek valóban segítenek átvészelni ezt az időszakot.

A napok rövidülni kezdenek, és egyszer csak azon kapom magam, hogy sokkal fáradtabb és ingerlékenyebb vagyok, mint nyáron voltam. Régen egyszerűen csak túléltem ezeket a heteket, és vártam, hogy magától jobb legyen, de tavaly rájöttem, hogy ezzel csak feleslegesen hosszabbítom meg a rossz hangulatot.

A csillagjegyed elárulja, milyen munkában teljesedsz ki igazán

Utánanéztem, mit tehetek ez ellen, és kiderült, hogy nem feltétlenül a hangulatjavító tablettákra vagy a plusz kávéra van szükségem, hanem inkább néhány tudatosan beépített, kellemes elfoglaltságra. Ezeket gyűjtöttem most össze, hátha másnak is segítenek átvészelni ezt az időszakot.

Kézműveskedés, ami leköti a kezet és az elmét

A kutatók szerint azok a tevékenységek, amik egyszerre foglalkoztatják a kezünket és az elménket, kifejezetten jótékony hatással vannak a hangulatunkra, mert egyfajta meditatív állapotba visznek minket anélkül, hogy erőlködnünk kellene érte. Egy horgolás, egy gyertyaöntés vagy akár egy egyszerű origami mind ilyen hatást ad.

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