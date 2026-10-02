6 hangulatos őszi hobbi, ami segít legyőzni az évszakváltás okozta rosszkedvet

Minden évben ugyanaz történik szeptember végén: a napok rövidülnek, a hangulat romlik, és az ember csak túléli a heteket. Összegyűjtöttük azokat a tudatosan beépíthető, kellemes elfoglaltságokat, amelyek valóban segítenek átvészelni ezt az időszakot.

A napok rövidülni kezdenek, és egyszer csak azon kapom magam, hogy sokkal fáradtabb és ingerlékenyebb vagyok, mint nyáron voltam. Régen egyszerűen csak túléltem ezeket a heteket, és vártam, hogy magától jobb legyen, de tavaly rájöttem, hogy ezzel csak feleslegesen hosszabbítom meg a rossz hangulatot.

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Utánanéztem, mit tehetek ez ellen, és kiderült, hogy nem feltétlenül a hangulatjavító tablettákra vagy a plusz kávéra van szükségem, hanem inkább néhány tudatosan beépített, kellemes elfoglaltságra. Ezeket gyűjtöttem most össze, hátha másnak is segítenek átvészelni ezt az időszakot.

Kézműveskedés, ami leköti a kezet és az elmét

A kutatók szerint azok a tevékenységek, amik egyszerre foglalkoztatják a kezünket és az elménket, kifejezetten jótékony hatással vannak a hangulatunkra, mert egyfajta meditatív állapotba visznek minket anélkül, hogy erőlködnünk kellene érte. Egy horgolás, egy gyertyaöntés vagy akár egy egyszerű origami mind ilyen hatást ad. Olvass még a témában 8 házimunka, amivel ne várj tovább, mert később sokkal nagyobb baj lehet belőle 40-hez közel az élet nem lesz könnyebb, csak megtanulod, mi éri meg az energiádat Egy hónapig nem rendeltem ételt, csak abból főztem, ami otthon volt – ezt tanultam belőle Sátrazás kisgyerekkel: életre szóló élmény, vagy közös családi trauma?

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Ősszel különösen jólesik, mert bent maradhatunk a melegben, miközben a kezünk mégis csinál valamit, ahelyett hogy csak a képernyőt bámulnánk.

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