6 hangulatos őszi hobbi, ami segít legyőzni az évszakváltás okozta rosszkedvet

A napok rövidülni kezdenek, és egyszer csak azon kapom magam, hogy sokkal fáradtabb és ingerlékenyebb vagyok, mint nyáron voltam. Régen egyszerűen csak túléltem ezeket a heteket, és vártam, hogy magától jobb legyen, de tavaly rájöttem, hogy ezzel csak feleslegesen hosszabbítom meg a rossz hangulatot.
Utánanéztem, mit tehetek ez ellen, és kiderült, hogy nem feltétlenül a hangulatjavító tablettákra vagy a plusz kávéra van szükségem, hanem inkább néhány tudatosan beépített, kellemes elfoglaltságra. Ezeket gyűjtöttem most össze, hátha másnak is segítenek átvészelni ezt az időszakot.
Kézműveskedés, ami leköti a kezet és az elmét
A kutatók szerint azok a tevékenységek, amik egyszerre foglalkoztatják a kezünket és az elménket, kifejezetten jótékony hatással vannak a hangulatunkra, mert egyfajta meditatív állapotba visznek minket anélkül, hogy erőlködnünk kellene érte. Egy horgolás, egy gyertyaöntés vagy akár egy egyszerű origami mind ilyen hatást ad.
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