5 csillagjegy, akinek egy költözés oldaná meg a gondjait

Októberben több csillagjegy is úgy érezheti, hogy nem feltétlenül önmagában kell keresnie a problémák forrását, hanem a környezete változott túl szűkké vagy kényelmetlenné számára. A hónap erős átrendeződései, a retrográd bolygók és az újhold olyan időszakot jelezhetnek, amikor egy új otthon, másik város vagy egyszerűen egy teljesen más élettér új lendületet adhat.
Ikrek – túl sok minden köt a régi helyhez
Az Ikrek számára októberben különösen fontossá válhat, hogy mennyi új inger veszi körül, és mennyire érzi szabadnak magát a saját életében. A Mars és a Jupiter is Oroszlánban jár, ami mozgást, kíváncsiságot és új lehetőségek keresését erősítheti, miközben az Ikrek nehezen viseli, ha ugyanazok között a falak között kell újra és újra ugyanazokat a köröket lefutnia. Egy költözés ezért nem feltétlenül menekülés lenne számára, hanem egy olyan változás, amely új embereket, új helyzeteket és új gondolatokat hoz az életébe. Különösen akkor lehet erős ez a vágy, ha már régóta érzi, hogy a jelenlegi környezetében nincs elég tér a fejlődéshez.
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