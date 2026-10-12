Miért nem tudják az olaszok elrontani a napjukat? 3 szicíliai szokás, amit azonnal hazahoztam magammal

Szicília nemcsak látványban és ízekben gazdag – az ott élők élethez való hozzáállása is maradandó nyomot hagy az emberben. Három szokást hoztam haza magammal, amelyeket azóta is igyekszem beépíteni a mindennapjaimba.

Sokszor és sokat jártunk már Olaszországban, sőt, annak idején éltem is ott néhány hónapot – ez az az ország, ahová bármikor szívesen visszatérek.

Ősszel négy csillagjegynél lelepleződik a titkos imádó A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

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A látnivalók, a finom ételek, italok és az a semmihez sem fogható helyi ritmus, amire minden alkalommal rá kell hangolódni, nagyon közel áll a szívemhez. Bár az ott élés megtanított rá, hogy a hétköznapi élet egészen más, mint a turistáskodás, mégis ugyanolyan lelkesedéssel tervezem az újabb és újabb utakat, mint a legelső alkalommal. Olaszország egy kifogyhatatlan ötlettár, ami mindig visszavár. Idén Szicíliára esett a választásunk, ami sokkal nagyobb, mint az ember elsőre gondolná, a bejárását pedig a forgalom és a késések is nehezítik, mégis olyan életszemléletet adott, amit azóta is igyekszem beépíteni az itthoni mindennapjaimba.

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