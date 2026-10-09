Mi számít megcsalásnak? 10 nőt kérdeztünk, hol húzódik a határ

Amin valaki kiakad, másnak még simán belefér. Tíz nőt kérdeztünk arról, hol húzódik szerintük a megcsalás határa – és a válaszok meglepően sokfélék lettek.

Nyelv

Nyilvánvalóan a szex, de nekem már a csók is megcsalásnak számít, és szakítottam is már pasimmal emiatt, hiába esküdözött, hogy több nem történt. Mentegetőzött, hogy „de tényleg nem volt semmi, csak smároltunk és kész!”

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Én pedig elmagyaráztam neki, hogy szerintem ez még rosszabb, mint hogyha „csak” szexelt volna a csajjal! Mert a csók sokkal bensőségesebb… Komolyan mondom, a csak szexet még lehet, hogy ki is tudta volna dumálni, de a csókot nem.

Vica verza

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Én azt mondtam a férjemnek, hogy az a megcsalás, amit ő annak venne, ha én csinálnám mással. Erre csodálkozva annyit mondott, hogy neki már az is rosszul esne, ha nevetnék egy másik pasi poénján. Mondtam neki, hogy akkor ő se nevessen más nők viccein… Olvass még a témában „Kanállal ette a pörköltet, másnap szakítottam vele” – A legpitiánerebb indokok, amikért kapcsolatok értek véget „Váláskor nincstelenül kerültem az utcára” – ne gazdag férjet válassz, hanem nagylelkűt Nem terveztem, hogy az exemmel ilyen közel kerülünk újra, de a gyerekeink eldöntötték helyettünk „Pár év alatt lett dögösből öregasszony” – Férfiak brutális vallomásai a feleség öregedéséről

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