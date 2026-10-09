Mi számít megcsalásnak? 10 nőt kérdeztünk, hol húzódik a határ

Nyelv
Nyilvánvalóan a szex, de nekem már a csók is megcsalásnak számít, és szakítottam is már pasimmal emiatt, hiába esküdözött, hogy több nem történt. Mentegetőzött, hogy „de tényleg nem volt semmi, csak smároltunk és kész!”
Én pedig elmagyaráztam neki, hogy szerintem ez még rosszabb, mint hogyha „csak” szexelt volna a csajjal! Mert a csók sokkal bensőségesebb… Komolyan mondom, a csak szexet még lehet, hogy ki is tudta volna dumálni, de a csókot nem.
Vica verza
Én azt mondtam a férjemnek, hogy az a megcsalás, amit ő annak venne, ha én csinálnám mással. Erre csodálkozva annyit mondott, hogy neki már az is rosszul esne, ha nevetnék egy másik pasi poénján. Mondtam neki, hogy akkor ő se nevessen más nők viccein…
Olvass még a témában
„Kanállal ette a pörköltet, másnap szakítottam vele” – A legpitiánerebb indokok, amikért kapcsolatok értek véget
„Váláskor nincstelenül kerültem az utcára” – ne gazdag férjet válassz, hanem nagylelkűt
Nem terveztem, hogy az exemmel ilyen közel kerülünk újra, de a gyerekeink eldöntötték helyettünk
„Pár év alatt lett dögösből öregasszony” – Férfiak brutális vallomásai a feleség öregedéséről
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.