Tiltani, vagy nem tiltani, ez itt a kérdés. Összegyűjtöttük, ki hogyan éli meg az exek letiltását – és hogy valóban segít-e a gyógyulásban.

A hidegzuhany

Nálam mindig az volt a „protokoll”, hogy amint szakítottunk, azonnal tiltottam az illetőt – és ez egészen jól működött egészen addig, amíg egyszer össze nem futottam a volt pasimmal és az új csajával. Ő volt az, aki két hónappal azelőtt összetörte a szívem, nagyon nem voltam még túl rajta, és fogalmam sem volt, hogy újra becsajozott.

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Hidegzuhany volt így beléjük botlani. Én éppen munkából jöttem, fáradtan, csapzottan, ők pedig ki voltak öltözve, mert – mint kiderült – éppen színházba mentek. Úgy kellett mosolyogva kezet ráznom a lánnyal, hogy ő úgy nézett ki, mint aki a kifutóról jön, én meg mint egy csöves. Büszke voltam magamra, amiért csak akkor sírtam el magam, amikor már elköszöntünk.

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