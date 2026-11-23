A hidegzuhany
Nálam mindig az volt a „protokoll”, hogy amint szakítottunk, azonnal tiltottam az illetőt – és ez egészen jól működött egészen addig, amíg egyszer össze nem futottam a volt pasimmal és az új csajával. Ő volt az, aki két hónappal azelőtt összetörte a szívem, nagyon nem voltam még túl rajta, és fogalmam sem volt, hogy újra becsajozott.
Hidegzuhany volt így beléjük botlani. Én éppen munkából jöttem, fáradtan, csapzottan, ők pedig ki voltak öltözve, mert – mint kiderült – éppen színházba mentek. Úgy kellett mosolyogva kezet ráznom a lánnyal, hogy ő úgy nézett ki, mint aki a kifutóról jön, én meg mint egy csöves. Büszke voltam magamra, amiért csak akkor sírtam el magam, amikor már elköszöntünk.
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