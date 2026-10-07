„Megváltoztattam az összes előfizetése jelszavát” – Megcsalás utáni bosszútörténetek

Az alábbi három történetben nem történt rongálás, fenyegetés vagy komoly károkozás. Cserébe viszont az elkövetők azóta sem feltétlenül bánják, hogy azt tették, amit tettek.
„Megváltoztattam az összes előfizetése jelszavát”
„Két és fél évig voltunk együtt, és egészen addig azt hittem, hogy normális kapcsolatunk van” – meséli a 36 éves Dóri. „Aztán egy este megláttam egy üzenetet a telefonján, amit nyilván nem az én szememnek szántak. Nem is az volt benne a legrosszabb, amit írt, hanem hogy a beszélgetésből kiderült: hónapok óta tartott a viszonya.”
„Másnap szakítottam vele. Nem csaptam jelenetet, nem írtam a nőnek, és nem tettem ki semmit a közösségi médiára. Egyszerűen összepakoltam a cuccait, és megkértem, hogy vigye el.
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