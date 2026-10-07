„Megváltoztattam az összes előfizetése jelszavát” – Megcsalás utáni bosszútörténetek

Van, aki egy megcsalás után sír, van, aki bulizik, és olyan is akad, aki egyszerűen szeretné, ha az exe legalább egy kicsit megtapasztalná, milyen érzés, amikor valaki keresztülhúzza a számításait.

Az alábbi három történetben nem történt rongálás, fenyegetés vagy komoly károkozás. Cserébe viszont az elkövetők azóta sem feltétlenül bánják, hogy azt tették, amit tettek.

Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

„Megváltoztattam az összes előfizetése jelszavát”

„Két és fél évig voltunk együtt, és egészen addig azt hittem, hogy normális kapcsolatunk van” – meséli a 36 éves Dóri. „Aztán egy este megláttam egy üzenetet a telefonján, amit nyilván nem az én szememnek szántak. Nem is az volt benne a legrosszabb, amit írt, hanem hogy a beszélgetésből kiderült: hónapok óta tartott a viszonya.”

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„Másnap szakítottam vele. Nem csaptam jelenetet, nem írtam a nőnek, és nem tettem ki semmit a közösségi médiára. Egyszerűen összepakoltam a cuccait, és megkértem, hogy vigye el. Olvass még a témában A szorongásod talán nem az ellenséged: a családállítás meglepő magyarázata Ezt hozza 2026. szeptember 23. a numerológia szerint: szeretet és harmónia Mehetnék múzeumba is, de inkább egy aktív vulkánt mászok meg a nászutamon A toxikus munkahelyem leggonoszabb trükkje: elhitették velem, hogy nem vagyok elég jó

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