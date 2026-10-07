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„Megváltoztattam az összes előfizetése jelszavát” – Megcsalás utáni bosszútörténetek
Unsplash

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„Megváltoztattam az összes előfizetése jelszavát” – Megcsalás utáni bosszútörténetek

Schuster Borka
Írta 2026.10.07.
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Van, aki egy megcsalás után sír, van, aki bulizik, és olyan is akad, aki egyszerűen szeretné, ha az exe legalább egy kicsit megtapasztalná, milyen érzés, amikor valaki keresztülhúzza a számításait.

Az alábbi három történetben nem történt rongálás, fenyegetés vagy komoly károkozás. Cserébe viszont az elkövetők azóta sem feltétlenül bánják, hogy azt tették, amit tettek.

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„Megváltoztattam az összes előfizetése jelszavát”

Női portré piros és fekete fényekkel világítva
Unsplash

„Két és fél évig voltunk együtt, és egészen addig azt hittem, hogy normális kapcsolatunk van” – meséli a 36 éves Dóri. „Aztán egy este megláttam egy üzenetet a telefonján, amit nyilván nem az én szememnek szántak. Nem is az volt benne a legrosszabb, amit írt, hanem hogy a beszélgetésből kiderült: hónapok óta tartott a viszonya.”

„Másnap szakítottam vele. Nem csaptam jelenetet, nem írtam a nőnek, és nem tettem ki semmit a közösségi médiára. Egyszerűen összepakoltam a cuccait, és megkértem, hogy vigye el.

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