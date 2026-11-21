Sokáig természetesnek vettük, hogy karácsonykor mindenkinek ajándékot kell választanunk. Aztán rájöttünk, hogy az ünnepi készülődésnek ez a része több terhet jelent, mint amennyi örömet ad – és úgy döntöttünk, változtatunk.

Egy idő után már nem az ajándékról, hanem a kötelezettségről szólt a karácsony

Jó néhány évig nálunk is úgy telt a karácsonyi időszak, hogy igyekeztünk mindenkinek megtalálni a megfelelő ajándékot. Gondolkodtunk, keresgéltünk, vásároltunk, és közben legalább nagyjából próbáltuk eltalálni, minek örülne igazán a másik.

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Aztán egy nagyobb családi beszélgetés során felvetődött, hogy mi lenne, ha inkább csak együtt lennénk, ennénk egy jót, beszélgetnénk, és nem az ajándékok körül forogna az ünnepünk. Végül mindannyian egyetértettünk abban, hogy nem szeretnénk tovább ezt a pluszfeladatot is a karácsonyhoz kapcsolni.

Meglepően sokáig tartani is tudtuk magunkat a megbeszéltekhez. Nekem egyáltalán nem hiányzott az ajándékozás, sőt kifejezetten felszabadító volt, hogy nem kellett hetekkel karácsony előtt azon gondolkodnom, kinek mit vegyek. Olvass még a témában Melyik szín vonz a legjobban? Ezt árulja el a mostani életszakaszodról Már nem ragaszkodom minden régi karácsonyi szokáshoz – rájöttem, hogy az ünnepnek velünk együtt kell változnia Hétköznapi apró örömök amelyekről észrevétlenül szoktunk le – nekem ezek hiányoznak a legjobban Ezt hozza 2026. november 5. a numerológia szerint: bőség és belső erő

Aztán megszülettek a gyerekek, akiket természetesen nem akartunk kihagyni az ajándékozás öröméből – a barátnőim pedig egy idő után szintén elkezdtek lázadozni a megállapodás ellen. Először csak egy-egy apróság érkezett: valami kis nasi, egy üveg bor vagy egy kedves meglepetés, amivel jelezték, hogy gondoltak rám.

Hiába mondtam, hogy tényleg nem szükséges, ők ennek ellenkezőjét érezték, ami után én álltam ott bénán, mert – a megállapodásunknak megfelelően – semmivel sem készültem. Így lassan, szinte észrevétlenül ismét visszaszivárogtak az ajándékcserék az életünkbe.

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