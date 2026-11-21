Egy idő után már nem az ajándékról, hanem a kötelezettségről szólt a karácsony
Jó néhány évig nálunk is úgy telt a karácsonyi időszak, hogy igyekeztünk mindenkinek megtalálni a megfelelő ajándékot. Gondolkodtunk, keresgéltünk, vásároltunk, és közben legalább nagyjából próbáltuk eltalálni, minek örülne igazán a másik.
Aztán egy nagyobb családi beszélgetés során felvetődött, hogy mi lenne, ha inkább csak együtt lennénk, ennénk egy jót, beszélgetnénk, és nem az ajándékok körül forogna az ünnepünk. Végül mindannyian egyetértettünk abban, hogy nem szeretnénk tovább ezt a pluszfeladatot is a karácsonyhoz kapcsolni.
Meglepően sokáig tartani is tudtuk magunkat a megbeszéltekhez. Nekem egyáltalán nem hiányzott az ajándékozás, sőt kifejezetten felszabadító volt, hogy nem kellett hetekkel karácsony előtt azon gondolkodnom, kinek mit vegyek.
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Aztán megszülettek a gyerekek, akiket természetesen nem akartunk kihagyni az ajándékozás öröméből – a barátnőim pedig egy idő után szintén elkezdtek lázadozni a megállapodás ellen. Először csak egy-egy apróság érkezett: valami kis nasi, egy üveg bor vagy egy kedves meglepetés, amivel jelezték, hogy gondoltak rám.
Hiába mondtam, hogy tényleg nem szükséges, ők ennek ellenkezőjét érezték, ami után én álltam ott bénán, mert – a megállapodásunknak megfelelően – semmivel sem készültem. Így lassan, szinte észrevétlenül ismét visszaszivárogtak az ajándékcserék az életünkbe.
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