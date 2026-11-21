Újabb családi káosz vár a mozinézőkre: Ben Stiller fia bemutatja választottját, de Gregnek komoly fenntartásai vannak. Itt a Menyemre ütök!

Borítókép: IMDb

A családi ebédek, a kínos bemutatkozások és a generációk közötti összecsapások rajongói örülhetnek: újabb résszel bővül az Apádra ütök-filmek világa. A Menyemre ütök című romantikus vígjátékban Ben Stiller és Robert De Niro mellett Ariana Grande is feltűnik, ráadásul ezúttal egy egészen új családi konfliktus kerül a középpontba.

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A film november 26-án érkezik a magyar mozikba, és úgy tűnik, ismét lesz miért nevetnünk a Focker családon. Olvass még a témában Felveszed a versenyt egy tankönyvszerkesztővel? Teszteld a tudásodat! Női törvények, amik vérlázítóan későn léptek érvénybe „Bajszot rajzoltam a faliújságra kitett babafotóra és látta a felettesem. Az ő gyereke volt.” – Miért rúgtak ki? Rá akartam szólni a tinédzserekre a buszon, de nem mertem – ahogy senki más sem

Újabb generáció kerül a családi összecsapások középpontjába

A Menyemre ütök (eredeti címén Focker-in-Law) az Apádra ütök-filmsorozat negyedik része, amely a 2000-ben bemutatott első film, a 2004-es Vejedre ütök és a 2010-es Utódomra ütök után tér vissza a jól ismert családhoz. A történet ezúttal évekkel később folytatódik: Greg Focker és Pam felnőtt fia, Henry már a saját családalapítására készül.

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