Nem minden társaságban érezzük jól magunkat, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nehezen kapcsolódunk másokhoz. Előfordulhat, hogy nem az emberekkel van problémád, hanem azokkal az érzésekkel, amelyeket bizonyos társaságokban vagy kapcsolatokban tapasztalsz meg. Ez a 7 jel segíthet felismerni, ha valójában nem másokkal, hanem a mellettük megélt önmagaddal van dolgod.
1. Visszajátszod a beszélgetéseket
Nem a beszélgetés fáraszt el, hanem az, ami utána jön a fejedben: végiggondolod, mit mondtál, hogyan reagáltak rá, nem volt-e furcsa az a mondat a végén. Ha a hazaúton percekig visszajátszod a saját megszólalásaidat, az nem az emberek hibája, hanem azé a belső kritikusé, aki veled együtt ül minden asztalnál.
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