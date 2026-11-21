Van, aki tényleg jobban szereti a magányt, és van, aki szeretne több emberrel lenni, csak valahogy minden alkalommal fáradtan, szorongva vagy üresen távozik egy társaságból.

Nem minden társaságban érezzük jól magunkat, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nehezen kapcsolódunk másokhoz. Előfordulhat, hogy nem az emberekkel van problémád, hanem azokkal az érzésekkel, amelyeket bizonyos társaságokban vagy kapcsolatokban tapasztalsz meg. Ez a 7 jel segíthet felismerni, ha valójában nem másokkal, hanem a mellettük megélt önmagaddal van dolgod.

A legféltékenyebb és legbirtoklóbb csillagjegyek rangsora A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Visszajátszod a beszélgetéseket

Nem a beszélgetés fáraszt el, hanem az, ami utána jön a fejedben: végiggondolod, mit mondtál, hogyan reagáltak rá, nem volt-e furcsa az a mondat a végén. Ha a hazaúton percekig visszajátszod a saját megszólalásaidat, az nem az emberek hibája, hanem azé a belső kritikusé, aki veled együtt ül minden asztalnál.

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