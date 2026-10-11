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A mentális kimerültség 4 fázisa, amit a legtöbben teljesen figyelmen kívül hagynak
Unsplash

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A mentális kimerültség 4 fázisa, amit a legtöbben teljesen figyelmen kívül hagynak

Farkas Izabella
Írta 2026.10.11.
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A kiégés nem egyik napról a másikra csap le, hanem hetek, hónapok alatt épül fel, méghozzá annyira fokozatosan, hogy a legtöbben csak akkor kapnak észbe, amikor már alig bírnak kikelni az ágyból.

Christina Maslach amerikai pszichológus, akinek a nevéhez a ma is használt kiégés-kérdőív, a Maslach Burnout Inventory fűződik, évtizedek óta kutatja, hogyan jut el valaki a lelkesedéstől a teljes kiürülésig. Az Egészségügyi Világszervezet mára foglalkozási jelenségként ismeri el a kiégést, és egyre több szakember beszél arról, hogy a folyamatnak jól elkülöníthető szakaszai vannak. A probléma az, hogy ezek a szakaszok nem egyformán látványosak: az első kettő szinte észrevétlenül zajlik, és sokan csak a harmadiknál, negyediknél kapnak észbe, amikor már jóval nehezebb visszafordulni.

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1. A rejtett kimerültség fázisa

Ez a szakasz a legalattomosabb, mert kívülről semmi nem látszik belőle. Az érintett még teljesít, még határidőre leadja a munkát, még elmegy a gyerek szülői értekezletére, csak közben egyre több belső tartalékot éget fel ahhoz, hogy ezt fenn tudja tartani. A fáradtság ekkor még alvással, egy hosszabb hétvégével, egy pohár borral elnyomható, ezért a legtöbben nem is tulajdonítanak neki jelentőséget. A testi jelek azonban már ekkor megjelennek: gyakoribb fejfájás, nehezebb elalvás, az első apró feledékenységek. A probléma az, hogy ebben a fázisban még könnyű volna beavatkozni, mégis szinte senki nem teszi, mert a teljesítmény kívülről még rendben van.

Nő a kezeivel takarja a szemét
Unsplash

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