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3 csillagjegy, aki a legnagyobb csalódás után is képes újra hinni a szerelemben
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3 csillagjegy, aki a legnagyobb csalódás után is képes újra hinni a szerelemben

Schuster Borka
Írta 2026.11.16.
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Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy a legnehezebb tapasztalatok után is megőrizze a hitét a szerelemben.

Egy fájdalmas szakítás vagy egy nagy szerelmi csalódás után sokan megfogadják, hogy többé nem engednek senkit ilyen közel magukhoz. Vannak azonban, akik bármennyire is összetörik a szívüket, idővel mégis képesek újra nyitni. Nem azért, mert elfelejtik, ami történt, vagy mert nem félnek az újabb csalódástól, hanem mert mélyen hisznek abban, hogy a múlt nem feltétlenül ismétli önmagát. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy a legnehezebb tapasztalatok után is megőrizze a hitét a szerelemben.

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Halak – Aki még a csalódásban is képes meglátni a reményt

A Halak jegy szülöttei számára a szerelem nem egyszerűen egy párkapcsolati forma, hanem az érzelmi kapcsolódás egyik legfontosabb megélése. Hajlamosak idealizálni a másikat, sokat adni egy kapcsolatba, és olykor akkor is kapaszkodni a közös jövőbe, amikor már minden jel arra utal, hogy el kellene engedniük. Éppen ezért egy csalódás különösen mélyen érintheti őket.

A Halak azonban nem feltétlenül válik bizalmatlanná egy rossz tapasztalat után. Inkább időre van szüksége ahhoz, hogy feldolgozza a történteket, és újra megtalálja önmagában azt a reményt, amely korábban a szerelem felé vezette. Képes különválasztani a korábbi partnerét attól, akivel a jövőben találkozhat. Nem akarja, hogy egyetlen ember hibái miatt lemaradjon egy olyan kapcsolatról, amelyben valóban boldog lehet.

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