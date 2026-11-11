Már az is red flag, ha valaki nem jár terápiára?

Egyre több helyen olvasni, hogy ha valaki nem jár terápiára, az önmagában is intő jel egy párkapcsolatban. De valóban ilyen egyszerű az összefüggés az önismeret és a rendelőlátogatások között?

Véleménycikk: Schuszter Borka

A gondolatmenet általában valahogy így néz ki: aki nem jár szakemberhez, az nem dolgozik magán, nem vállal felelősséget a saját működéséért, nem hajlandó szembenézni a problémáival, és valószínűleg a párkapcsolatban is nehéz lesz vele kommunikálni. Értem, honnan jön ez a gondolat, de azért van vele néhány problémám.

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Az elmúlt években szerencsére sokat változott a mentális egészséghez való viszonyunk. Ma már egyre kevésbé számít szégyennek pszichológushoz járni, és sokan felismerték, hogy nem kell megvárniuk, amíg teljesen összecsapnak a fejük felett a hullámok.

A terápia lehetőség arra, hogy jobban megértsük önmagunkat, felismerjük a rossz mintáinkat, és felelősséget vállaljunk azért, ahogyan másokkal bánunk.

Nem csoda, hogy sokan olyan tulajdonságokat társítanak hozzá, amelyeket egy partnerben is szívesen látnának. Olvass még a témában Transzformatív mantrák novemberre: ez a neked szóló megerősítés a Skorpió szezonban „A kapcsolat nem működik, ha a nő szereti jobban a férfit” – fordítva viszont igen „Hogyhogy én is keljek fel éjszaka a babához?!” Amikor a privilegizált férfinak az egyenlőség elnyomásnak tűnik Ezt hozza 2026. november 9. a numerológia szerint: önkifejezés és kreativitás

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