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Már az is red flag, ha valaki nem jár terápiára?
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Már az is red flag, ha valaki nem jár terápiára?

Schuster Borka
Írta 2026.11.11.
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Egyre több helyen olvasni, hogy ha valaki nem jár terápiára, az önmagában is intő jel egy párkapcsolatban. De valóban ilyen egyszerű az összefüggés az önismeret és a rendelőlátogatások között?

Véleménycikk: Schuszter Borka

A gondolatmenet általában valahogy így néz ki: aki nem jár szakemberhez, az nem dolgozik magán, nem vállal felelősséget a saját működéséért, nem hajlandó szembenézni a problémáival, és valószínűleg a párkapcsolatban is nehéz lesz vele kommunikálni. Értem, honnan jön ez a gondolat, de azért van vele néhány problémám.

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Az elmúlt években szerencsére sokat változott a mentális egészséghez való viszonyunk. Ma már egyre kevésbé számít szégyennek pszichológushoz járni, és sokan felismerték, hogy nem kell megvárniuk, amíg teljesen összecsapnak a fejük felett a hullámok.

A terápia lehetőség arra, hogy jobban megértsük önmagunkat, felismerjük a rossz mintáinkat, és felelősséget vállaljunk azért, ahogyan másokkal bánunk.

Nem csoda, hogy sokan olyan tulajdonságokat társítanak hozzá, amelyeket egy partnerben is szívesen látnának.

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