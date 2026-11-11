Már az is red flag, ha valaki nem jár terápiára?

Véleménycikk: Schuszter Borka
A gondolatmenet általában valahogy így néz ki: aki nem jár szakemberhez, az nem dolgozik magán, nem vállal felelősséget a saját működéséért, nem hajlandó szembenézni a problémáival, és valószínűleg a párkapcsolatban is nehéz lesz vele kommunikálni. Értem, honnan jön ez a gondolat, de azért van vele néhány problémám.
Az elmúlt években szerencsére sokat változott a mentális egészséghez való viszonyunk. Ma már egyre kevésbé számít szégyennek pszichológushoz járni, és sokan felismerték, hogy nem kell megvárniuk, amíg teljesen összecsapnak a fejük felett a hullámok.
Nem csoda, hogy sokan olyan tulajdonságokat társítanak hozzá, amelyeket egy partnerben is szívesen látnának.
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