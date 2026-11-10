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4 csillagjegy, akinek a megbocsátás a legnagyobb leckéje az idei évben
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4 csillagjegy, akinek a megbocsátás a legnagyobb leckéje az idei évben

Farkas Izabella
Írta 2026.11.10.
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Négy csillagjegy számára az idei év egyik legfontosabb leckéje a megbocsátás lehet. Vajon te is köztük vagy?

Vannak sérelmek, amelyeket nehéz elengedni, különösen akkor, ha olyan embertől érkeznek, akiben korábban feltétel nélkül megbíztunk. Az idei év négy csillagjegy számára különösen fontos érzelmi tanulságokat hozhat ezen a téren: meg kell tanulniuk feldolgozni a múlt fájdalmait, és eldönteni, kinek érdemes új esélyt adniuk. A megbocsátás azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindent el kell felejteni.

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Bika: a sértés, ami kőbe vésődik

A Bika nem felejt, ez köztudott, de az kevésbé, hogy ennek mélyebb oka van, mint a puszta makacsság. A Bika számára a bizalom lassan épül fel, réteg réteg után, ezért amikor valaki megsérti, az nem egy pillanat sérelme, hanem az egész addig felépített kapcsolat megkérdőjelezése. Ha a munkahelyi kollégád félbeszakított egy fontos megbeszélésen, vagy a partnered elfelejtette, amit kértél tőle, a Bika hajlamos ezt hónapokig magában hordozni, miközben kívülről semmi jelét nem mutatja.

Az idei év pont ebbe a mintába hoz kihívást: egy régi barátság vagy egy családi kapcsolat felszínre hozhat egy elfojtott sérelmet, amit eddig inkább elnyomtál, mint feldolgoztál. A harag tárolása helyett most az a feladat, hogy kimondd, mi fáj, mielőtt az egész kapcsolat megmerevedik körülötte.

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