november 11. Márton napja Ma: 6°C Holnap: 9°C 🌦️
november 11. Márton napja Ma: 6°C Holnap: 9°C 🌦️
A legjobb szobapálma fajták, amiket nyugodtan bevihetsz a lakásba
iStock

Címlap / Otthon / Dekor / A legjobb szobapálma fajták, amiket...

A legjobb szobapálma fajták, amiket nyugodtan bevihetsz a lakásba

Szalai Dóra
Írta 2026.11.11.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Nem kell hatalmas lakás ahhoz, hogy pálmát nevelj! Ezek a fajták cserépben is szépen fejlődnek, és különleges hangulatot adnak az otthonodnak.

A pálmák különleges, trópusi hangulatot teremtenek, és egyáltalán nem kell hozzájuk hatalmas télikert vagy mediterrán villa. Több olyan fajta is létezik, amely cserépben tartva viszonylag lassan növekszik, jól alkalmazkodik a lakás körülményeihez, és kisebb helyen is szépen fejlődik. Ha szeretnél egy kis dzsungelhangulatot teremteni otthon, de nem akarsz óriási vagy különösen kényes növényt, mutatunk hét szobapálmát, amelyek Magyarországon is beszerezhetők.

3 csillagjegy, akit ősszel megtalál a nagy szerelem

1. Gyompálma – A kezdők egyik legjobb választása

A gyompálma (Chamaedorea elegans) az egyik legjobb választás, ha még nem vagy különösebben gyakorlott a növénygondozásban. Kecses, vékony szárain apró, tollszerű levelek sorakoznak, amelyek légies, elegáns megjelenést kölcsönöznek neki. Lassú növekedésű fajta, lakásban általában 80-110 centiméteres magasságot ér el, így kisebb nappaliban vagy akár a hálószobában is kényelmesen elfér.

Nem igényel tűző napfényt, a világos, félárnyékos helyeket kedveli. A földjét tartsd enyhén nedvesen, de ügyelj arra, hogy ne álljon alatta a víz. Az egyik legmegbocsátóbb szobapálma, ezért akkor is jó választás lehet, ha még csak most ismerkedsz a trópusi növények világával.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/8
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Augusztus 12-i napfogyatkozás: mit hoz a csillagjegyednek?

Ezeket olvassák most

„Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel

„Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel

Vonatos kirándulás Grazba – egy tökéletes novemberi úti cél

Vonatos kirándulás Grazba – egy tökéletes novemberi úti cél

A születési dátumod utolsó számjegye leleplezi: ez a legnagyobb spirituális feladatod az életben

A születési dátumod utolsó számjegye leleplezi: ez a legnagyobb spirituális feladatod az életben

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

Ezt hozza 2026. november 11. a numerológia szerint: szabadság és változás

Ezt hozza 2026. november 11. a numerológia szerint: szabadság és változás

Melyik csillagjegynek lesz a legjobb a 2026-os tél? Rangsoroltuk a jegyeket

Melyik csillagjegynek lesz a legjobb a 2026-os tél? Rangsoroltuk a jegyeket

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.