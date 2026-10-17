5 hétköznapi szokás, ami észrevétlenül tönkreteszi a mentális egészségedet

Nemcsak a nagy problémák, hanem az apró, mindennapos szokások is hatással lehetnek a lelki egyensúlyodra. Van néhány rutin, amely ártalmatlannak tűnik, hosszú távon mégis fokozhatja a stresszt, a kimerültséget és a szorongást.
1. Első a telefon
Amint kinyílik a szem, már villog is a képernyő: e-mailek, hírek, üzenetek, közösségi média. Az agy ilyenkor még alig ébredt fel, a kortizolszint természetes módon magas, és ha ehhez rögtön információáradat társul, a stresszreakció felerősödik, mielőtt egyáltalán eldönthetnénk, milyen napunk legyen. Az ember így már a nap elején reaktív üzemmódba kapcsol: nem azt csinálja, amit szeretne, hanem azonnal másokra reagál.
Ez hosszú távon azt az érzést erősíti, hogy soha nincs irányításunk a saját időnk felett, ami jelentősen hozzájárul a krónikus feszültséghez.
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