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5 helyzet, amikor a féltékenység valójában nem arról szól, akire féltékeny vagy
Pexels

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5 helyzet, amikor a féltékenység valójában nem arról szól, akire féltékeny vagy

Farkas Izabella
Írta 2026.11.11.
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A féltékenység mögött sokszor nem a másik ember viselkedése, hanem saját bizonytalanságaink, félelmeink és feldolgozatlan érzéseink állnak. Mutatunk öt helyzetet, amikor valójában egészen másról szól, amit érzel.

A párod öt percet késik a válasszal egy üzenetre, és te már a telefont bámulod, mintha onnan nézne vissza rád a válás papírja. Pedig semmi nem történt, csak épp zuhanyzott. A féltékenység ilyenkor nem a másikról szól, hanem arról, ami benned mozdul meg egy üres pillanatban. Van, amikor ez a reakció valódi okból fakad, de legtöbbször egészen más gyökere van, mint amit elsőre gondolnánk.

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Ha valaki mélyen hiszi, hogy nem elég jó, minden figyelem, amit a párja más felé fordít, fenyegetésnek tűnik. Nem azért féltékeny, mert a másik tényleg veszélyes helyzetbe kerülne, hanem mert belül azt sugallja egy hang, hogy úgysem te vagy a legjobb választás. Ilyenkor az önértékelési hiány ölt gyanakvás formát, és a kapcsolat csak a felszín, amin ez megmutatkozik.

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