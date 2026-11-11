5 helyzet, amikor a féltékenység valójában nem arról szól, akire féltékeny vagy

A féltékenység mögött sokszor nem a másik ember viselkedése, hanem saját bizonytalanságaink, félelmeink és feldolgozatlan érzéseink állnak. Mutatunk öt helyzetet, amikor valójában egészen másról szól, amit érzel.

A párod öt percet késik a válasszal egy üzenetre, és te már a telefont bámulod, mintha onnan nézne vissza rád a válás papírja. Pedig semmi nem történt, csak épp zuhanyzott. A féltékenység ilyenkor nem a másikról szól, hanem arról, ami benned mozdul meg egy üres pillanatban. Van, amikor ez a reakció valódi okból fakad, de legtöbbször egészen más gyökere van, mint amit elsőre gondolnánk.

4 csillagjegy, akiknél októberben leesik a tantusz A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Amikor a saját értéktelenségérzeted szólal meg

Ha valaki mélyen hiszi, hogy nem elég jó, minden figyelem, amit a párja más felé fordít, fenyegetésnek tűnik. Nem azért féltékeny, mert a másik tényleg veszélyes helyzetbe kerülne, hanem mert belül azt sugallja egy hang, hogy úgysem te vagy a legjobb választás. Ilyenkor az önértékelési hiány ölt gyanakvás formát, és a kapcsolat csak a felszín, amin ez megmutatkozik.

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.