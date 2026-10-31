Véleménycikk: Schuszter Borka
Az AI nem forgatja a szemét, nem vág közbe azzal, hogy már megint ugyanarról beszélünk, és nem kezdi el sorolni a saját sérelmeit, miközben mi éppen egy nehéz napunkat próbáljuk feldolgozni. Figyel, visszakérdez, segít megfogalmazni, mi bánt. És néha tényleg úgy érezzük, hogy ért minket.
De vajon mit jelent ez a párkapcsolatainkra nézve? Ha egy chatbot mellett jobban megértve érezzük magunkat, mint a saját társunk mellett, akkor a technológia fejlődött túl gyorsan, vagy mi felejtettünk el valamit egymással kapcsolatban?
Szerintem egyik válasz sem ilyen egyszerű
Gondoljunk bele egy hétköznapi helyzetbe. Hazamegyünk egy nehéz nap után, és szeretnénk elmesélni, mi történt a munkahelyünkön. A párunk közben a telefonját nézi, fél füllel figyel, majd amikor végre eljutunk a történet végére, közli, hogy szerinte túlreagáljuk, vagy egyszerűen megmondja, mit kellett volna csinálnunk.
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Lehet, hogy jót akar. Lehet, hogy tényleg van megoldása a problémánkra. Csakhogy mi nem feltétlenül megoldást kértünk, hanem azt szerettük volna érezni, hogy valaki mellettünk áll.
Egy mesterséges intelligencia ebben a helyzetben meglepően jól teljesíthet. Nem azért, mert mélyebben ismer minket a párunknál, hanem mert arra reagál, amit elmondunk neki, és nem terheli a beszélgetést a saját fáradtságával, sértettségével vagy előítéleteivel. Ráadásul bármikor rendelkezésünkre áll, amikor van néhány szabad percünk.
Ez kényelmes. És éppen ezért érdemes óvatosnak lennünk azzal, hogy mit nevezünk megértésnek.
Egy párkapcsolatban nemcsak az a feladatunk, hogy empatikusan reagáljunk a másik érzéseire. El kell osztanunk a házimunkát, meg kell beszélnünk a pénzügyeket, meg kell oldanunk a gyerek körüli teendőket, és valahogy akkor is kapcsolódnunk kell egymáshoz, amikor mindketten kimerültek vagyunk. Néha úgy kellene megértenünk a másikat, hogy közben mi magunk is éppen megértésre vágyunk.
Nem kockáztat semmit azzal, hogy türelmes. Nincs saját érzelmi szükséglete, amely időnként összeütközne a miénkkel.
Ez nem jelenti azt, hogy az AI által nyújtott támogatás értéktelen. Néha éppen arra van szükségünk, hogy valahol ítélkezés nélkül megfogalmazhassuk a gondolatainkat, és tisztábban lássuk, mit szeretnénk mondani a másiknak. De attól, hogy egy beszélgetés megnyugtat, még nem biztos, hogy valódi kölcsönösség van benne.
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