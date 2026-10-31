Kinek a hibája, ha a mesterséges intelligencia jobban megért, mint a párod?

Egyre több barátnőmtől hallom ugyanazt a sztorit: miután háromszor próbáltak meg elmondani valamit a párjuknak, végül inkább a mesterséges intelligenciának öntötték ki a lelküket. De vajon mit jelent ez a párkapcsolatainkra nézve?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Az AI nem forgatja a szemét, nem vág közbe azzal, hogy már megint ugyanarról beszélünk, és nem kezdi el sorolni a saját sérelmeit, miközben mi éppen egy nehéz napunkat próbáljuk feldolgozni. Figyel, visszakérdez, segít megfogalmazni, mi bánt. És néha tényleg úgy érezzük, hogy ért minket.

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De vajon mit jelent ez a párkapcsolatainkra nézve? Ha egy chatbot mellett jobban megértve érezzük magunkat, mint a saját társunk mellett, akkor a technológia fejlődött túl gyorsan, vagy mi felejtettünk el valamit egymással kapcsolatban?

Szerintem egyik válasz sem ilyen egyszerű

Gondoljunk bele egy hétköznapi helyzetbe. Hazamegyünk egy nehéz nap után, és szeretnénk elmesélni, mi történt a munkahelyünkön. A párunk közben a telefonját nézi, fél füllel figyel, majd amikor végre eljutunk a történet végére, közli, hogy szerinte túlreagáljuk, vagy egyszerűen megmondja, mit kellett volna csinálnunk. Olvass még a témában 4 dolog, amire azért költök pénzt, hogy spóroljak „Már nem tudok hason aludni” – nagymellű nők vallomásai Ezek a csillagjegyek dolgoznak legkeményebben a sikerért Nyílt levél a férjeknek, akik szerint a feleségük „unalmas” lett, mióta anya

Lehet, hogy jót akar. Lehet, hogy tényleg van megoldása a problémánkra. Csakhogy mi nem feltétlenül megoldást kértünk, hanem azt szerettük volna érezni, hogy valaki mellettünk áll.

Egy mesterséges intelligencia ebben a helyzetben meglepően jól teljesíthet. Nem azért, mert mélyebben ismer minket a párunknál, hanem mert arra reagál, amit elmondunk neki, és nem terheli a beszélgetést a saját fáradtságával, sértettségével vagy előítéleteivel. Ráadásul bármikor rendelkezésünkre áll, amikor van néhány szabad percünk.

Ez kényelmes. És éppen ezért érdemes óvatosnak lennünk azzal, hogy mit nevezünk megértésnek.

Egy párkapcsolatban nemcsak az a feladatunk, hogy empatikusan reagáljunk a másik érzéseire. El kell osztanunk a házimunkát, meg kell beszélnünk a pénzügyeket, meg kell oldanunk a gyerek körüli teendőket, és valahogy akkor is kapcsolódnunk kell egymáshoz, amikor mindketten kimerültek vagyunk. Néha úgy kellene megértenünk a másikat, hogy közben mi magunk is éppen megértésre vágyunk.

Egy chatbotnak nem kell eldöntenie, ki vigye el a gyereket az orvoshoz, nem kell bocsánatot kérnie egy bántó mondatért, és nem kell másnap is együtt élnie azzal, amit előző este a fejünkhöz vágott.

Nem kockáztat semmit azzal, hogy türelmes. Nincs saját érzelmi szükséglete, amely időnként összeütközne a miénkkel.

Ez nem jelenti azt, hogy az AI által nyújtott támogatás értéktelen. Néha éppen arra van szükségünk, hogy valahol ítélkezés nélkül megfogalmazhassuk a gondolatainkat, és tisztábban lássuk, mit szeretnénk mondani a másiknak. De attól, hogy egy beszélgetés megnyugtat, még nem biztos, hogy valódi kölcsönösség van benne.

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