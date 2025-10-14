Sokat kamuzik az AI. Ezért ne bízd a mesterséges intelligenciára az utazásod
iStock

Címlap / Kikapcsolódás / Utazás / Sokat kamuzik az AI. Ezért ne bízd a...

Sokat kamuzik az AI. Ezért ne bízd a mesterséges intelligenciára az utazásod

Nyul Debóra
Írta 2025.10.14.

Az AI-alapú útiterv készítés egyre népszerűbb, de vajon mennyire megbízható? A mesterséges intelligencia hibái komoly kellemetlenségeket okozhatnak a turistáknak.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Képzeld el: csillogó szemmel tervezgeted a következő nagy utazásodat. A laptop előtt ülve bepötyögöd a ChatGPT-be: „Szeretnék egy festői túrát Dél-Amerikában, lehetőleg valamilyen rejtett, spirituális helyen.” Néhány másodperc múlva már ott is van az ajánlás: a „Sacred Canyon of Humantay” – misztikus kanyon, látványos vízesésekkel, lélegzetelállító hegyekkel. Csakhogy van egy apró bökkenő.

Fiktív helyek és nagyon is valós veszélyek

A BBC nemrég több megdöbbentő esetre is felhívta a figyelmet, amikor is az AI eltévedt az útitervben, ezzel pedig komoly kellemetlenségeket okozott turistáknak.

Peru hegyvidékén történt például, hogy Miguel Angel Gongora Meza, a Evolution Treks Peru túravezetője két külföldi turistával beszélt, akik a „Sacred Canyon of Humantayhez” készülődtek – egyedül, vezető nélkül. Meg is mutatták a telefonjukat, amelyen egy AI-generált szöveg szerepelt magabiztos, lelkes stílusban, részletes leírásokkal.

Olvass még a témában

„Megmutatták a képernyőfotót, tele élénk jelzőkkel – de nem volt igaz. A Sacred Canyon of Humantay nem létezik!” – mesélte Gongora Meza a BBC-nek.

„A név két valódi hely keveréke, de a leírásuk semmilyen kapcsolatban nincs egymással. A turisták közel 160 dollárt fizettek, hogy egy eldugott földútra jussanak el Mollepata környékén – cél nélkül.”

A túravezető szerint ez nem csak bosszantó félreértés – életveszélyes is lehet. „Ez a fajta félretájékoztatás veszélyes Peruban” – figyelmeztet. „A magasság, az időjárás, a nehezen járható utak – ezek mind tervezést igényelnek. Ha egy AI-program csak képeket és neveket kever össze, simán előáll egy teljesen kitalált túraútvonal, majd ott állsz 4000 méteren, oxigén és térerő nélkül.”

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/8
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

„Bűnnek érzem, ha pihenek, mert az nem fogyaszt” – Történetek nőktől, akiket tönkretesz a fogyni akarás

„Bűnnek érzem, ha pihenek, mert az nem fogyaszt” – Történetek nőktől, akiket tönkretesz a fogyni akarás
Ezt hozza 2025. október 14. a numerológia szerint – gyógyuló szívek, meleg, békés otthon

Ezt hozza 2025. október 14. a numerológia szerint – gyógyuló szívek, meleg, békés otthon
Van 5 csillagjegy, aki nem is tudja, milyen rejtett képességei vannak

Van 5 csillagjegy, aki nem is tudja, milyen rejtett képességei vannak
Megkerestük a 6 legjobb gyógynövényt másnaposság ellen

Megkerestük a 6 legjobb gyógynövényt másnaposság ellen
Ezt tette veled, ha nárcisztikus szülő nevelt fel

Ezt tette veled, ha nárcisztikus szülő nevelt fel
Kevesebb mélyalvásban lesz részed, ha a tévé előtt alszol el

Kevesebb mélyalvásban lesz részed, ha a tévé előtt alszol el
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK