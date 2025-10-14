Sokat kamuzik az AI. Ezért ne bízd a mesterséges intelligenciára az utazásod

Az AI-alapú útiterv készítés egyre népszerűbb, de vajon mennyire megbízható? A mesterséges intelligencia hibái komoly kellemetlenségeket okozhatnak a turistáknak.

Képzeld el: csillogó szemmel tervezgeted a következő nagy utazásodat. A laptop előtt ülve bepötyögöd a ChatGPT-be: „Szeretnék egy festői túrát Dél-Amerikában, lehetőleg valamilyen rejtett, spirituális helyen.” Néhány másodperc múlva már ott is van az ajánlás: a „Sacred Canyon of Humantay” – misztikus kanyon, látványos vízesésekkel, lélegzetelállító hegyekkel. Csakhogy van egy apró bökkenő.

Fiktív helyek és nagyon is valós veszélyek

A BBC nemrég több megdöbbentő esetre is felhívta a figyelmet, amikor is az AI eltévedt az útitervben, ezzel pedig komoly kellemetlenségeket okozott turistáknak.

Peru hegyvidékén történt például, hogy Miguel Angel Gongora Meza, a Evolution Treks Peru túravezetője két külföldi turistával beszélt, akik a „Sacred Canyon of Humantayhez" készülődtek – egyedül, vezető nélkül. Meg is mutatták a telefonjukat, amelyen egy AI-generált szöveg szerepelt magabiztos, lelkes stílusban, részletes leírásokkal.

„Megmutatták a képernyőfotót, tele élénk jelzőkkel – de nem volt igaz. A Sacred Canyon of Humantay nem létezik!” – mesélte Gongora Meza a BBC-nek.

„A név két valódi hely keveréke, de a leírásuk semmilyen kapcsolatban nincs egymással. A turisták közel 160 dollárt fizettek, hogy egy eldugott földútra jussanak el Mollepata környékén – cél nélkül.”

A túravezető szerint ez nem csak bosszantó félreértés – életveszélyes is lehet. „Ez a fajta félretájékoztatás veszélyes Peruban” – figyelmeztet. „A magasság, az időjárás, a nehezen járható utak – ezek mind tervezést igényelnek. Ha egy AI-program csak képeket és neveket kever össze, simán előáll egy teljesen kitalált túraútvonal, majd ott állsz 4000 méteren, oxigén és térerő nélkül.”

A cikk folytatódik, lapozz!