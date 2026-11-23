Nem tudom, te hogy vagy vele, de szerintem a karácsonyi dekorációknál van egy vékony határ a szép és a kissé ijesztő között. Különösen igaz ez a Mikulásfigurákra: néha olyan arckifejezéssel néznek vissza a polcról, mintha pontosan tudnák, mit csináltál egész évben, és nem lennének túl elégedettek az eredménnyel.
Szerencsére idén is találtam néhány olyan darabot, amelyek inkább mosolyt csalnak az arcodra, nem pedig a rémálmaim főszereplője. A vicces, pizsamás figuráktól a letisztult kerámia dekorációkig többféle stílus közül válogathatsz, így akkor is találsz kedvedre valót, ha nem szeretnéd teljesen pirosba és csillogásba öltöztetni az otthonodat.
Pizsamás Télapó kerámiafigura
Ki mondta, hogy a Mikulásnak mindig teljes díszben kell várnia a karácsonyt? Ez a pizsamás figura sokkal lazább, otthonosabb hangulatot áraszt, és éppen ettől olyan szerethető. Különösen jól mutat egy komódon, polcon vagy a karácsonyi dekoráció részeként, ahol egy kis humorral dobja fel az ünnepi hangulatot.
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