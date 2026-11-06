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„Jól látom, hogy fogytál?” – Miért érzik úgy az emberek, hogy muszáj szóvá tenniük a másik testsúlyát?
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„Jól látom, hogy fogytál?” – Miért érzik úgy az emberek, hogy muszáj szóvá tenniük a másik testsúlyát?

Farkas Margaréta
Írta 2026.11.06.
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Egyetlen mondat, amit a másik talán két másodperc alatt kimondott – és te a hazaúton is azon gondolkodsz. De vajon miből ered ez a szokás, és mit tehetünk ellene?

Az én súlyom folyamatosan ingadozik, és ezt nem is titkolom magam előtt. Van, hogy hanyagolom az edzést, máskor belehúzok, és ugyanez igaz a táplálkozásomra is. Igyekszem odafigyelni a táplálkozásra, de sajnos előfordul, hogy olyat is megeszem, amit talán nem kellene.

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Próbálok megbékélni ezzel, hiszen végső soron ezzel nekem kell megküzdenem, és azt is gondolom, hogy ez senki másra nem tartozik. Sosem panaszkodom arról, ha épp rossz formában vagyok, és azzal sem dicsekszem, ha éppen jól nézek ki magamhoz képest. Mégis mindig akad valaki, aki úgy érzi, hogy meg kell jegyeznie, hogyan lát engem kívülről. De vajon miből ered ez?

Ismerős a helyzet? Belépsz egy családi összejövetelre, egy munkahelyi ebédre vagy találkozol egy régi ismerőssel, és mielőtt még rendesen köszöntél volna, már jön is a mondat: „Jól látom, hogy fogytál?” Vagy a fordítottja: „Te mintha kicsit… kerekebb lennél, nem?”

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