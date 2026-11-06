6 világítási trükk, amitől sokkal melegebb lehet az otthonod – lakberendezők szerint

Ahogy rövidülnek a nappalok, egyre több időt töltünk mesterséges fények mellett. Néhány jól megválasztott lámpaválasztással sokkal kellemesebb hangulatot teremthetsz anélkül, hogy átrendeznéd az egész lakást.

Ahogy rövidülnek a nappalok, egyre több időt töltünk mesterséges fények mellett. Nem mindegy azonban, milyen lámpákkal világítjuk meg az otthonunkat: néhány jól megválasztott darabbal sokkal kellemesebb hangulatot teremthetsz anélkül, hogy átrendeznéd az egész lakást. Mutatjuk, milyen világítási ötleteket érdemes kipróbálnod idén ősszel!

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1. Kombinálj többféle fényforrást!

Egyetlen mennyezeti lámpa ritkán elég ahhoz, hogy igazán hangulatos legyen a szoba. Sokkal jobb eredményt érhetsz el, ha többféle fényforrást használsz: a mennyezeti világítás mellé kerülhet egy állólámpa a kanapé mellé, néhány asztali lámpa a komódra, vagy akár egy falikar a szoba sötétebb sarkába.

A titok a fények kombinálásában rejlik. Így nem lesz mindenhol ugyanolyan erős a megvilágítás, és a különböző fényforrásokkal az egyes sarkoknak is saját hangulatot adhatsz. Estére pedig elég lekapcsolnod a mennyezeti lámpát, és máris kellemesebb lesz a nappali vagy a hálószoba. Olvass még a témában 7 hiba, amitől kuckós otthon helyett zsúfolt lakásod lesz – ugye nem követed el őket? Egy Pinterest-álom ára: amikor egy egyszerű függönycsere is komoly kiadást jelent 6 baki, amitől az őszi színek teljesen elrontják a szoba hangulatát Így fújd ki a tojást, hogy tartósabb húsvéti dekorációt készíthess belőle

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