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6 világítási trükk, amitől sokkal melegebb lehet az otthonod – lakberendezők szerint
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6 világítási trükk, amitől sokkal melegebb lehet az otthonod – lakberendezők szerint

Fehér Dia
Írta 2026.11.06.
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Ahogy rövidülnek a nappalok, egyre több időt töltünk mesterséges fények mellett. Néhány jól megválasztott lámpaválasztással sokkal kellemesebb hangulatot teremthetsz anélkül, hogy átrendeznéd az egész lakást.

Ahogy rövidülnek a nappalok, egyre több időt töltünk mesterséges fények mellett. Nem mindegy azonban, milyen lámpákkal világítjuk meg az otthonunkat: néhány jól megválasztott darabbal sokkal kellemesebb hangulatot teremthetsz anélkül, hogy átrendeznéd az egész lakást. Mutatjuk, milyen világítási ötleteket érdemes kipróbálnod idén ősszel!

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1. Kombinálj többféle fényforrást!

Egyetlen mennyezeti lámpa ritkán elég ahhoz, hogy igazán hangulatos legyen a szoba. Sokkal jobb eredményt érhetsz el, ha többféle fényforrást használsz: a mennyezeti világítás mellé kerülhet egy állólámpa a kanapé mellé, néhány asztali lámpa a komódra, vagy akár egy falikar a szoba sötétebb sarkába.

A titok a fények kombinálásában rejlik. Így nem lesz mindenhol ugyanolyan erős a megvilágítás, és a különböző fényforrásokkal az egyes sarkoknak is saját hangulatot adhatsz. Estére pedig elég lekapcsolnod a mennyezeti lámpát, és máris kellemesebb lesz a nappali vagy a hálószoba.

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