6 világítási trükk, amitől sokkal melegebb lehet az otthonod – lakberendezők szerint

Ahogy rövidülnek a nappalok, egyre több időt töltünk mesterséges fények mellett. Nem mindegy azonban, milyen lámpákkal világítjuk meg az otthonunkat: néhány jól megválasztott darabbal sokkal kellemesebb hangulatot teremthetsz anélkül, hogy átrendeznéd az egész lakást. Mutatjuk, milyen világítási ötleteket érdemes kipróbálnod idén ősszel!
1. Kombinálj többféle fényforrást!
Egyetlen mennyezeti lámpa ritkán elég ahhoz, hogy igazán hangulatos legyen a szoba. Sokkal jobb eredményt érhetsz el, ha többféle fényforrást használsz: a mennyezeti világítás mellé kerülhet egy állólámpa a kanapé mellé, néhány asztali lámpa a komódra, vagy akár egy falikar a szoba sötétebb sarkába.
A titok a fények kombinálásában rejlik. Így nem lesz mindenhol ugyanolyan erős a megvilágítás, és a különböző fényforrásokkal az egyes sarkoknak is saját hangulatot adhatsz. Estére pedig elég lekapcsolnod a mennyezeti lámpát, és máris kellemesebb lesz a nappali vagy a hálószoba.
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